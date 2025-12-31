Schiff festgesetzt: Sabotage-Alarm bei Finnland

Ermittlungen wegen schwerer Sachbeschädigung

Die Küstenwache habe daraufhin ein Schiff in der finnischen Wirtschaftszone festgestellt, das im Verdacht steht, den Schaden zuvor in der estnischen Zone verursacht zu haben. „Der Ankerkette des Schiffes war ins Wasser gelassen“, hieß es in der Mitteilung. Finnische Behörden hätten das Schiff unter Kontrolle genommen, nachdem es zu einem sicheren Ankerplatz in finnischen Gewässern geleitet wurde.