Vorfreude auf WM ist jetzt bei mir zehnmal größer

In seiner „Krone“-Kolumne blickt Herbert Prohaska mit einem Auge wehmütig auf das nicht mehr stattfindende Stadthallen-Turnier zurück – mit dem anderen Auge voller Vorfreude aber auf die im neuen Jahr nahenden Sport-Großereignisse Olympia und Fußball-WM …
Rund um den Jahreswechsel kommt bei mir immer ein bisschen Wehmut auf, mir fehlt einfach das Stadthallen-Turnier, das war einfach ein Fixpunkt. Aber in den nächsten Monaten werden wir mehr als entschädigt – 2026 wird ein sensationelles Sportjahr. Die Klassiker in Kitzbühel, normal immer ein Höhepunkt, sind nur zum Aufwärmen.
Ich freue mich auch auf die Olympischen Spiele. Unsere Skifahrer haben schon Saisonsiege gefeiert, Julia Scheib ist fast schon am Weg zum nächsten Superstar. Im Wintersport, egal ob Skispringen, Rodeln oder Biathlon, sind wir mörderisch unterwegs – da werden wir viele Medaillen feiern dürfen.
Ein Spaziergang wird das in die K.-o.-Phase sicher nicht!
Und im Gegensatz zur Fußball-WM sind bei Olympia ja auch die TV-Zeiten perfekt. Im Sommer wird es auch für die Fans eine körperliche Frage, eigentlich müsste man vor der WM einen Erholungsurlaub machen, wenn man alle Spiele in der Nacht sehen will. Eine WM ist immer besonders, aber jetzt ist die Vorfreude bei mir zehnmal größer, weil wir dabei sind. 1998 habe ich es ja nicht genießen können, da stand ich als Teamchef in der Verantwortung.
Natürlich traue ich unserem Team bei der WM alles zu. Aber gerade läuft der Afrika Cup mit Algerien, das ist richtig guter Fußball. Ich verstehe, dass das ganze Land von Argentinien und Messi spricht, aber ein Spaziergang wird das in die K.-o.-Phase sicher nicht.
