Betrunkene Bergsteigerin vom Rauschkogel gerettet

Vermutlich weil sie zu viel Schnaps getrunken hatte, kam am Mittwoch eine 47-jährige Bergsteigerin am Rauschkogel im steirischen Turnau zu Sturz. Sie verletzte sich am Hinterkopf und musste mit dem Hubschrauber geborgen werden.
Am Mittwochmorgen brach eine neunköpfige Wandergruppe auf den Gipfel des steirischen Rauschkogels auf. Während sieben von ihnen wieder abstiegen, machten zwei Bergsteiger oben am Gipfel dessen Namen alle Ehre: Die 47-Jährige aus Graz und ihr 64-jähriger Kollege dürften laut Polizei eine nicht unerhebliche Menge an hochprozentigem Alkohol getrunken haben.
Gegen 12.45 Uhr kam die 47-Jährige vermutlich aufgrund ihrer starken Alkoholisierung zu Sturz, zog sich eine blutende Wunde am Hinterkopf zu und konnte nicht weiter absteigen. Ihr Begleiter setzte mehrere Notrufe ab, war jedoch nur schwer verständlich. Aufgrund der Angaben, dass die Frau nicht mehr weiter kann, schwer ansprechbar sei und am Boden liege, wurden Polizeikräfte, die Bergrettung und ein Notarzthubschrauber alarmiert.
Mit dem Heli ins Spital
Am Einsatzort stellte der Notarzt eine Kopfverletzung fest. Die 47-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber C17 zur weiteren Behandlung in das LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, geflogen. Ihr 64-jähriger Begleiter wurde von der Bergrettung zur nächstgelegenen Schutzhütte begleitet.
Die Unfallerhebungen wurden von der Alpinpolizei an der Unfallstelle durchgeführt. Ein Fremdverschulden an der Kopfverletzung konnte nicht festgestellt werden. Im Einsatz standen unter anderem neun Einsatzkräfte der Bergrettung Turnau sowie zwei Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Turnau.
