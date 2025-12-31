Betrunkene Bergsteigerin vom Rauschkogel gerettet

Gegen 12.45 Uhr kam die 47-Jährige vermutlich aufgrund ihrer starken Alkoholisierung zu Sturz, zog sich eine blutende Wunde am Hinterkopf zu und konnte nicht weiter absteigen. Ihr Begleiter setzte mehrere Notrufe ab, war jedoch nur schwer verständlich. Aufgrund der Angaben, dass die Frau nicht mehr weiter kann, schwer ansprechbar sei und am Boden liege, wurden Polizeikräfte, die Bergrettung und ein Notarzthubschrauber alarmiert.