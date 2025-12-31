Schlägerei im Zillertal! Opfer verlor Bewusstsein

Kaum ein Tag ohne wilde Schlägerei in Tirols Skigebieten! Am Dienstag flogen in Mayrhofen die Fäuste, als sich ein Deutscher (26) und ein Däne (20) prügelten. Der junge Däne verlor nach einem Schlag gegen den Kopf das Bewusstsein.
Erneut eine wilde Schlägerei gab es am Dienstagabend vor einem Après SKi Lokal in Mayrhofen. Ein 26-jähriger Deutscher und ein 20-jähriger Däne gerieten dabei zunächst verbal aneinander.
Der Streit dürfte daraufhin jedoch völlig aus dem Ruder gelaufen sein und es flogen die Fäuste. Der Deutsche verpasste seinem Kontrahenten einen Schlag gegen den Kopf. Dieser verlor das Bewusstsein und ging mit einer erheblichen Kopfverletzung zu Boden.
Anwesende halfen, weitere Ermittlungen laufen
Zeugen leisteten umgehend erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der Däne musste mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert werden. Im Einsatz standen mehrere Polizeistreifen sowie der Rettungsdienst. Weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.