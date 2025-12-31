Temu-Ramsch in Wiener Geschäft teurer verkauft

Kleingedruckt mit großer Wirkung: Auf der Rückseite der Schmuckkarten findet sich der Hinweis „Made in P.R.C.“ – also hergestellt in China. Für viele Käufer erst auf den zweiten Blick erkennbar, der Preis wirkt dagegen sofort hochwertig. (Bild: Krone KREATIV/privat, Mario Urbantschitsch)