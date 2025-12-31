Diese Schlagzeilen wünschen wir uns 2026

Neben den Olympischen Winterspielen im Februar in Italien und der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko gibt es weitere sportliche Highlights, auf die sich Sportfans im neuen Jahr freuen können. Die „Salzburg-Krone“ wirft einen humorvollen Blick in die Glaskugel.