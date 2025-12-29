Mölzer: „Diese Regierung hat voll versagt“

Glawischnig wiederum sieht den anfangs nach außen hin gezeigten ´Kuschelkurs´ der Regierung positiv. Denn: „Das Streiten auf öffentlicher Bühne ist ja eine Belästigung des Wahlvolkes. Finanzminister Marterbauer ist aber gerade dabei, seinen guten Ruf zu ramponieren.“ Mölzer, strikt und klar: „Die Schonfrist ist nun vorbei. Diese Regierung hat voll versagt.“ Ob FP-Vordenker Mölzer die aktuell auffallende verbale Zurückhaltung der Grünen Frontfrau Leonore Gewessler verstehe? Klare Antwort: „Die Mehrheit der Österreicher ist sehr erfreut, dass man von den Grünen nichts mehr hört.“