Mölzer: „Diese Regierung hat voll versagt“

Das Politik-Duell zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer auf krone.tv analysiert das abgelaufene Politik-Jahr. Etwa die Leistungen der Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS. Mölzer: „Verliererkoalition ist kein politischer Kampfbegriff, sondern ein Faktum. Babler hatte anfangs noch die Attitüde des Revolutionärs. Jetzt ist er nur noch ausgefressener Vizekanzler.“
Glawischnig wiederum sieht den anfangs nach außen hin gezeigten ´Kuschelkurs´ der Regierung positiv. Denn: „Das Streiten auf öffentlicher Bühne ist ja eine Belästigung des Wahlvolkes. Finanzminister Marterbauer ist aber gerade dabei, seinen guten Ruf zu ramponieren.“ Mölzer, strikt und klar: „Die Schonfrist ist nun vorbei. Diese Regierung hat voll versagt.“ Ob FP-Vordenker Mölzer die aktuell auffallende verbale Zurückhaltung der Grünen Frontfrau Leonore Gewessler verstehe? Klare Antwort: „Die Mehrheit der Österreicher ist sehr erfreut, dass man von den Grünen nichts mehr hört.“
