Bub von Böller getroffen und erheblich verletzt

Diesen Silvestertag wird ein Elfjähriger aus Tirol mit Schrecken in Erinnerung behalten. Der Bub wurde Mittwochnachmittag durch einen Böller erheblich verletzt. Die Polizei ermittelt, weil der Böller offenbar gezielt auf den Buben geworfen wurde.
Die Silvesterknallerei hat in vielen Tiroler Orten trotz Verboten und Warnungen vor Bränden bereits im Laufe des Tages begonnen. Gegen 15 Uhr ereignete sich in Wörgl dann ein folgenschwerer Zwischenfall, bei dem ein Elfjähriger erheblich verletzt wurde.
Verletzungen an Ohr und Bein erlitten
Wie die Polizei mitteilt, war der Bub auf dem Madersbachweg im Bereich des Hauses Nummer eins unterwegs. „Ein bisher unbekannter Täter warf dabei einen Böller auf den Elfjährigen“, schildern die Ermittler den Vorfall. Bei der Explosion erlitt der Bub Verletzungen an einem Ohr und an einem Bein.
Die Erhebungen zur Ausforschung des Täters laufen. Hinweise sind an die Polizei Wörgl möglich unter: 059133/7221
