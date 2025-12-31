Bub von Böller getroffen und erheblich verletzt

Verletzungen an Ohr und Bein erlitten

Wie die Polizei mitteilt, war der Bub auf dem Madersbachweg im Bereich des Hauses Nummer eins unterwegs. „Ein bisher unbekannter Täter warf dabei einen Böller auf den Elfjährigen“, schildern die Ermittler den Vorfall. Bei der Explosion erlitt der Bub Verletzungen an einem Ohr und an einem Bein.