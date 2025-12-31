Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bänderverletzung

Bitter! Mbappe droht mehrwöchige Zwangspause

La Liga
31.12.2025 16:47
Kylian Mbappe
Kylian Mbappe(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)

Real Madrid muss vorerst ohne Stürmerstar Kylian Mbappe zurechtkommen! Der Franzose habe sich eine Bänderverletzung im linken Knie zugezogen, teilte der spanische Fußball-Rekordmeister mit. Angaben zur Dauer der Zwangspause machte der Klub nicht ...

0 Kommentare

Medien schätzen unterdessen, dass der 27-Jährige bis zu drei Wochen ausfallen wird. Mbappe war im zuletzt strauchelnden Starensemble von Trainer Xabi Alonso zusammen mit Tormann Thibaut Courtois einer der wenigen Lichtblicke.

Den Medienberichten zufolge gilt als sicher, dass Mbappe zumindest beim nächsten Liga-Spiel der Königlichen am Sonntag gegen Betis Sevilla zuschauen muss. Wahrscheinlich werde er aber auch den spanischen Supercup verpassen, der ab dem 7. Jänner in Saudi-Arabien stattfindet, hieß es. Einen Tag nach dem ersten Halbfinale zwischen dem FC Barcelona und Athletic Bilbao trifft Real in der Supercopa auf Stadtrivale Atletico Madrid. Die Sieger bestreiten am 11. Jänner das Finale. Bei der vorigen Ausgabe bezwang Barca den Erzrivalen Real im Endspiel mit 5:2.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe(Bild: AFP/ANDER GILLENEA)

Immer wieder Kniebeschwerden
Noch am Dienstag hatte Mbappe ohne sichtbare Beschwerden am öffentlichen Training von Real Madrid teilgenommen. Er hatte aber zuletzt immer wieder Kniebeschwerden. Trotzdem wurde er von Trainer Alonso kaum geschont: Er kam in dieser Saison auf 2108 Einsatzminuten und stand in 24 von 25 Pflichtspielen Reals auf dem Platz. Für Frankreich absolvierte er vier von sechs Partien.

Sportlich ist der Weltmeister von 2018 derzeit bei den „Madrilenos“ auch kaum zu ersetzen: Mit 18 Liga-Toren in 18 Spielen, zwei Treffern im Pokal und neun Toren in fünf Champions-League-Partien kommt Mbappe in dieser Saison bisher auf 29 Treffer und fünf Vorlagen. In seiner Abwesenheit könnten Gonzalo Garcia oder der Brasilianer Rodrigo eine Chance bekommen und in die Startelf rücken.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
343.213 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
153.201 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
107.491 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Mehr La Liga
Vertrag aufgelöst
Mega-Abfindung! Flop-Coach lässt Augsburg „bluten“
Leihe zu Ende
Micheler kehrt von Bielefeld zu Hoffenheim zurück
Wie geht das denn nur?
Dieser Weltmeister-Held zaubert noch mit 82 Jahren
Legionär im Interview
ÖFB-Ass träumt von WM: „Will Rangnick überzeugen!“
Bis Saisonende
Augsburg trifft überraschende Trainer-Entscheidung

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf