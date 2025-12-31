Bitter! Mbappe droht mehrwöchige Zwangspause

Den Medienberichten zufolge gilt als sicher, dass Mbappe zumindest beim nächsten Liga-Spiel der Königlichen am Sonntag gegen Betis Sevilla zuschauen muss. Wahrscheinlich werde er aber auch den spanischen Supercup verpassen, der ab dem 7. Jänner in Saudi-Arabien stattfindet, hieß es. Einen Tag nach dem ersten Halbfinale zwischen dem FC Barcelona und Athletic Bilbao trifft Real in der Supercopa auf Stadtrivale Atletico Madrid. Die Sieger bestreiten am 11. Jänner das Finale. Bei der vorigen Ausgabe bezwang Barca den Erzrivalen Real im Endspiel mit 5:2.