Auf Tuchfühlung gehen zu Silvester ist erlaubt

„OÖ Krone“: Die Rauchfangkehrer sind rund um den Jahreswechsel besonders beliebt, Kunden oder Passanten gehen gerne auf Tuchfühlung. Stört das die Kollegen, die immer öfter weiblich sind?

Roland Eckerstorfer: Nein. Wir freuen uns, wenn wir als Glücksbringer gesehen werden. Da gehört es dazu, dass man sich ein bisschen Ruß von der Kleidung holt oder einmal am goldenen Knopf dreht, wenn der Kollege die schwarze Tracht trägt. Dass man vorher fragt, ist eigentlich selbstverständlich. Da wird niemand Nein sagen.