Prevc verhindert ÖSV-Doppelsieg in Garmisch-Quali!

Es ist kein Kraut gewachsen gegen ihn: Domen Prevc hat auch die Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen! Der slowenische Überflieger kam am Silvestertag vor 7000 Zuschauern auf 139,5 Meter und verwies die ÖSV-Adler Jan Hörl und Stephan Embacher auf die Plätze zwei und drei.
Embacher sprang mit 145,5 Metern Schanzenrekord und schnappte diesen seinem Ex-Teamkollegen Michael Hayböck (145,0) weg. Drittbester Österreicher war Manuel Fettner (142,5 Meter) auf Rang sieben.
Hörl war mit seinem 138-m-Satz glücklich. „Ich habe einen guten Job gemacht und bin Domen ein bisschen näher gerückt. Ich bin megazufrieden mit den Sprüngen und hoffe, dass ich nächstes Jahr auch so reinstarte“, sagte der Pongauer, der bereits im Training überzeugt hatte.
Für seinen Teamkollegen Embacher war es derweil nach Engelberg bereits der zweite Schanzenrekord binnen weniger Wochen. Er habe den Sprung genau getroffen: „So das Jahr zu beenden, gefällt mir voll“, meinte der Tiroler im ORF-TV.
Das Ergebnis:
Tschofenig fiel durch
Nach Embacher wurde der Anlauf um zwei Luken verkürzt. Während Hörl damit gut zurechtkam und bei 138 Metern landete, fiel Tournee-Titelverteidiger und Garmisch-Vorjahressieger Daniel Tschofenig mit 125,0 Metern durch und landete auf Rang 13 unmittelbar vor Maximilian Ortner (132 Meter) und Jonas Schuster (129 Meter).
„Ich habe nicht den Druck auf die Kanten gebracht. Und auf dieser Schanze flach sein, ist, glaube ich, echt der Tod. Es ist ein bissl bitter, aber ich glaube, wir wissen, woran es liegt. Jetzt heißt es, gut rüberzurutschen und morgen es besser umzusetzen“, sagte der Tournee-Gesamtzweite.
Stefan Kraft wurde noch weiter durchgereicht, der Salzburger musste mit 123,5 Metern und Rang 25 vorliebnehmen. Aufmunterung könnte der Salzburger in der Silvesternacht durch die Kollegen bei einem Spieleabend und einem gemeinsamen Essen erhalten. Der zweite Tournee-Bewerb startet am Donnerstag um 14 Uhr.
