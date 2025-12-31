Prevc verhindert ÖSV-Doppelsieg in Garmisch-Quali!

Tschofenig fiel durch

Nach Embacher wurde der Anlauf um zwei Luken verkürzt. Während Hörl damit gut zurechtkam und bei 138 Metern landete, fiel Tournee-Titelverteidiger und Garmisch-Vorjahressieger Daniel Tschofenig mit 125,0 Metern durch und landete auf Rang 13 unmittelbar vor Maximilian Ortner (132 Meter) und Jonas Schuster (129 Meter).

„Ich habe nicht den Druck auf die Kanten gebracht. Und auf dieser Schanze flach sein, ist, glaube ich, echt der Tod. Es ist ein bissl bitter, aber ich glaube, wir wissen, woran es liegt. Jetzt heißt es, gut rüberzurutschen und morgen es besser umzusetzen“, sagte der Tournee-Gesamtzweite.