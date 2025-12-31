Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vierschanzentournee

Prevc verhindert ÖSV-Doppelsieg in Garmisch-Quali!

Ski Nordisch
31.12.2025 17:23
Überflieger Domen Prevc
Überflieger Domen Prevc(Bild: EPA/ANTONIO BAT)

Es ist kein Kraut gewachsen gegen ihn: Domen Prevc hat auch die Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen! Der slowenische Überflieger kam am Silvestertag vor 7000 Zuschauern auf 139,5 Meter und verwies die ÖSV-Adler Jan Hörl und Stephan Embacher auf die Plätze zwei und drei.

0 Kommentare

Embacher sprang mit 145,5 Metern Schanzenrekord und schnappte diesen seinem Ex-Teamkollegen Michael Hayböck (145,0) weg. Drittbester Österreicher war Manuel Fettner (142,5 Meter) auf Rang sieben.

Hörl war mit seinem 138-m-Satz glücklich. „Ich habe einen guten Job gemacht und bin Domen ein bisschen näher gerückt. Ich bin megazufrieden mit den Sprüngen und hoffe, dass ich nächstes Jahr auch so reinstarte“, sagte der Pongauer, der bereits im Training überzeugt hatte.

Für seinen Teamkollegen Embacher war es derweil nach Engelberg bereits der zweite Schanzenrekord binnen weniger Wochen. Er habe den Sprung genau getroffen: „So das Jahr zu beenden, gefällt mir voll“, meinte der Tiroler im ORF-TV.

Das Ergebnis:

(Bild: live.fis-ski.com)
(Bild: live.fis-ski.com)

Tschofenig fiel durch
Nach Embacher wurde der Anlauf um zwei Luken verkürzt. Während Hörl damit gut zurechtkam und bei 138 Metern landete, fiel Tournee-Titelverteidiger und Garmisch-Vorjahressieger Daniel Tschofenig mit 125,0 Metern durch und landete auf Rang 13 unmittelbar vor Maximilian Ortner (132 Meter) und Jonas Schuster (129 Meter). 

„Ich habe nicht den Druck auf die Kanten gebracht. Und auf dieser Schanze flach sein, ist, glaube ich, echt der Tod. Es ist ein bissl bitter, aber ich glaube, wir wissen, woran es liegt. Jetzt heißt es, gut rüberzurutschen und morgen es besser umzusetzen“, sagte der Tournee-Gesamtzweite.

Stefan Kraft wurde noch weiter durchgereicht, der Salzburger musste mit 123,5 Metern und Rang 25 vorliebnehmen. Aufmunterung könnte der Salzburger in der Silvesternacht durch die Kollegen bei einem Spieleabend und einem gemeinsamen Essen erhalten. Der zweite Tournee-Bewerb startet am Donnerstag um 14 Uhr.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖSV
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
346.360 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
157.565 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
107.768 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Mehr Ski Nordisch
Vierschanzentournee
Prevc verhindert ÖSV-Doppelsieg in Garmisch-Quali!
Langlauf-Weltcup
Podestplatz-Premiere für ÖSV-Ass Benjamin Moser!
Silvesterspringen
Eder verpasst Podest bei Prevc-Sieg in Garmisch!
Krone Plus Logo
Adler in der Krise
Auf Wolke sieben folgte die Bruchlandung
Nach Anzug-Skandal
„…sonst wird aus drei Millimetern ein Zentimeter!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf