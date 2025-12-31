VIP-Liebesdramen: Zwischen Herzschmerz & Happy End

Was war das für ein Jahr! Taylor Swift hat sich verlobt, Nicole Kidman und Keith Urban gingen nach fast 20 gemeinsamen Jahren getrennte Wege – und den Titel der Traumhochzeit des Jahres holten sich Jeff Bezos und Lauren Sánchez. Aber auch andere Hollywood-Stars sorgten 2025 mit ihren Liebesgeschichten für jede Menge Gesprächsstoff.