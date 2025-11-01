Einen Arzttermin per Glücksrad?

Eine Entwicklung, die überraschend kam? Ganz sicher nicht. Seit Jahren ist evident, was da auf unser Land zukommt: Die Menschen werden (erfreulicherweise) immer älter und damit auch öfter und länger krank, die Medizin und die Medikamente werden immer besser (und auch viel teurer), aber es gibt nach wie vor kein klares Ziel in unserer Gesundheitspolitik. Wohin geht die Reise? Allen Mahnungen des Rechnungshofes zum Trotz wird einfach weitergewurstelt. Gäbe es das „Verdrängen von heiklen Entscheidungen“ als olympische Disziplin, Österreich wäre Goldmedaillen-Anwärter.