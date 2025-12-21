BMW plant Schrauben mit Markenlogo als Kopf

Der Gedanke klingt zunächst charmant: Wer könnte etwas gegen kleine, glänzende Markenlogos im Cockpit haben? Oder sonst wo am Auto. Das ist doch einzigartig! Genau – und da liegt der Hund begraben: Mit normalem Werkzeug kommt man hier nicht weit. Das ist natürlich kein Zufall und schon gar nicht versehentlich passiert. Laut Patentschrift sollen diese Schrauben nur von einem begrenzten Personenkreis geöffnet werden können.