Für Spezialwerkzeug

BMW plant Schrauben mit Markenlogo als Kopf

Motor
21.12.2025 12:00
(Bild: WIPO/BMW)

BMW hat ein Patent für Schrauben mit dem eigenen Markenlogo angemeldet. Sie sehen cool aus – könnten für Fans und Hobby-Schrauber aber zum teuren Ärgernis werden.

Es gibt Kreuz-, Torx- und Inbus-Schrauben, um mal ein paar zu nennen, es sind viel mehr. Und dann bald vielleicht auch: BMW-Schrauben. Die Münchner haben bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) ein Patent eingereicht – für Schraubenköpfe im Design des ikonischen BMW-Propellers.

Der Gedanke klingt zunächst charmant: Wer könnte etwas gegen kleine, glänzende Markenlogos im Cockpit haben? Oder sonst wo am Auto. Das ist doch einzigartig! Genau – und da liegt der Hund begraben: Mit normalem Werkzeug kommt man hier nicht weit. Das ist natürlich kein Zufall und schon gar nicht versehentlich passiert. Laut Patentschrift sollen diese Schrauben nur von einem begrenzten Personenkreis geöffnet werden können. 

BMW begründet das so: Herkömmliche Schrauben ließen sich zu leicht lösen – auch von „unbefugten Personen“. Mit der Propellerform wollen die Entwickler sicherstellen, dass bestimmte Bauteile nur von autorisierten Technikern angefasst werden. Das klingt nach Sicherheit – ist in Wahrheit aber auch ein klarer Schritt weg vom Do-it-yourself.

Geplant ist der Einsatz laut Patent vor allem im Innenraum: etwa bei der Verbindung von Cockpit, Mittelkonsole oder Sitzen mit der Karosserie. Auf den Illustrationen sind mehrere Varianten zu sehen – mit Linsen-, Senk- oder Zylinderkopf, in unterschiedlichen Größen und Winkeln.

Doch während sich die Werkstätten schon freuen, dürften Heimschrauber wenig begeistert sein. Denn ohne Spezialwerkzeug bleiben Schraubverbindungen am eigenen BMW künftig verschlossen wie Fort Knox. Und BMW wird einen Teufel tun, das Werkzeug frei zu verkaufen.

Das bedeutet: Wer künftig Hand anlegen will, muss in die Vertragswerkstatt. Und da kann der Austausch einer Verkleidung plötzlich deutlich teurer werden, als es einem lieb (und teuer) ist.

