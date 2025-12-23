„Die Dankbarkeit macht unsere Arbeit umso schöner“

So lässt sich Wartezeit aufs Christkind verkürzen
Wenn alle zu Weihnachten feiern, sind Mitarbeiter vom Roten Kreuz, der Feuerwehr, der Polizei oder Ärzte in der Notfallambulanz für uns da. Wie sie den 24.12. bisher erlebt haben und warum diese Menschen gerne an diesem Tag arbeiten. Die „Krone“ traf unsere Helfer in der Not.
In der Dienststelle des Roten Kreuz in Pregarten machen sich Fabian, Mara und Emanuel für ihre Nachtschicht bereit. Durchschnittlich zwei bis drei Dienste machen die drei im Monat. Sie sind ehrenamtliche Rettungssanitäter und zu Weihnachten im Einsatz. „Ich arbeite davor als Bäckerin und Konditorin, dann hau’ ich mich wahrscheinlich ein paar Stunden aufs Ohr und danach geht’s zum Nachtdienst beim Roten Kreuz“, erzählt Mara.
