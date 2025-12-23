„Die Dankbarkeit macht unsere Arbeit umso schöner“

In der Dienststelle des Roten Kreuz in Pregarten machen sich Fabian, Mara und Emanuel für ihre Nachtschicht bereit. Durchschnittlich zwei bis drei Dienste machen die drei im Monat. Sie sind ehrenamtliche Rettungssanitäter und zu Weihnachten im Einsatz. „Ich arbeite davor als Bäckerin und Konditorin, dann hau’ ich mich wahrscheinlich ein paar Stunden aufs Ohr und danach geht’s zum Nachtdienst beim Roten Kreuz“, erzählt Mara.