„Müssen alles abfischen und tote Tiere entsorgen“

Polizei setzt auf Hinweise durch Zeugen

Die Polizei erhofft sich Aufschlüsse durch die bei den Teichen aufgestellten Wildkameras, außerdem wurde Chlorgranulat direkt bei den Teichanlagen entdeckt – dies dürften der oder die Täter einfach liegen gelassen haben. Ermittelt wird wegen vorsätzlicher Beeinträchtigung der Umwelt. Außerdem bittet die Polizei alle, die zwischen 21. Dezember und 22. Dezember im Bereich Leiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu Personen und Fahrzeugen geben können, sich mit der örtlichen Dienststelle in Verbindung zu setzen. Hinweise werden auch vertraulich behandelt: 059133/6356.