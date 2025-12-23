„Ski-Shakira“ gibt am Semmering ihr Weltcup-Debüt

Konnte doch die Tochter eines Zahnarztes aus San Sebastiano al Vesuvio nahe Neapels und einer Kolumbianerin – am Schilthorn in der Schweiz gleich zwei FIS-Slaloms trotz der hohen Startnummer 82 bzw. 63 für sich entscheiden, womit sie in die Top-16 Slalom-Fahrerin Italiens vorgestoßen ist. Den`Zauberberg und die Ski-Fans freut‘s!