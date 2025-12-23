„Ski-Shakira“ gibt am Semmering ihr Weltcup-Debüt

Vor rund einem Monat war mit der erst 16-jährigen Italo-Kolumbianerin Giada D‘Antonio bei ihren ersten FIS-Rennen ein neuer Stern am Skihimmel aufgegangen. Nun soll das Supertalent ausgerechnet am Semmering ihr Debüt im Weltcup geben!
Ohne auch nur bei einem Europacup-Rennen gestartet zu sein, steht die Giada D‘Antonio im Start-Aufgebot für den Slalom am Semmering am kommenden Sonntag. Der fast schon logische nächste Schritt nach ihrem kometenhaften Einstieg in FIS-Skizirkus.
Konnte doch die Tochter eines Zahnarztes aus San Sebastiano al Vesuvio nahe Neapels und einer Kolumbianerin – am Schilthorn in der Schweiz gleich zwei FIS-Slaloms trotz der hohen Startnummer 82 bzw. 63 für sich entscheiden, womit sie in die Top-16 Slalom-Fahrerin Italiens vorgestoßen ist. Den`Zauberberg und die Ski-Fans freut‘s!
Rekordsiegerin Shiffrin
Zum 16. Mal werden am nicht einmal tausend Meter hohen Ostalpen-Pass an der niederösterreichisch-steirischen Grenze Weltcup-Rennen ausgetragen. Rekordsiegerin ist Mikaela Shiffrin, die dem Zweijahresintervall zum Trotz bereits siebenmal triumphiert hat. Shiffrins Siegquote am Semmering liegt bei 64 Prozent. Erfolgreichste Österreicherin ist Marlies Schild mit drei Siegen.
