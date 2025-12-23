Vorteilswelt
Künstlich beschneit

Nur im Spittaler Stadtpark fällt der Schnee

Kärnten
23.12.2025 15:00
Eine Schneekanone verzaubert den Stadtpark Spittal in ein kleines Winterwunderland.
Eine Schneekanone verzaubert den Stadtpark Spittal in ein kleines Winterwunderland.(Bild: Köfer)

Schnee ist in Kärntens Tälern aktuell nicht zu finden. In Spittal schon – aber auch dort nur im Stadtpark der Lieserstadt. Doch nicht Frau Holle hat fleißig die Betten ausgeschüttelt, sondern Bürgermeister Gerhard Köfer.

0 Kommentare

Der Team-Kärnten-Chef hat dafür eine Anlage – also eine Schneelanze, wie man sie aus den Skigebieten kennt – in den Park transportieren lassen. „Die haben wir uns vorübergehend ausgeborgt, damit wir einen Teil des Stadtparks in ein ,Winterwonderland‘ verzaubern können“, sagt Köfer, der damit den Kindern das Rodeln im Park ermöglichen möchte. „Dort ist ein kleiner Hügel zu finden und da kamen wir schon in meiner Kindheit zum Rodeln zusammen“, erinnert sich der Politiker.

Schneelanzen wurden in den Park transportiert.
Schneelanzen wurden in den Park transportiert.(Bild: Köfer)
Bis Dienstag soll der Park beschneit sein.
Bis Dienstag soll der Park beschneit sein.(Bild: Köfer)
Kindern will man das Rodeln im Park ermöglichen
Kindern will man das Rodeln im Park ermöglichen(Bild: Köfer)

Kosten- und Energieaufwand
Kostenaufwendig soll der Spaß jedenfalls nicht sein. „Die Kosten für die künstliche Beschneiung sind vollkommen überschaubar, belaufen sich auf etwa 2000 Euro. Und die habe ich aus meinen Verfügungsmitteln als Bürgermeister hergenommen“, erklärt der Oberkärntner. „Und wir verfügen außerdem auch über genügend Wasser in der Gemeinde“, betont Köfer.

Es gehe schlicht und einfach darum, „den Kleinen eine Freude zu bereiten.“ Neben dem weißen Hügel hat die Stadt zudem auch einen Eislaufplatz installiert.

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Kärnten

