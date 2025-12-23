Nur im Spittaler Stadtpark fällt der Schnee

Schnee ist in Kärntens Tälern aktuell nicht zu finden. In Spittal schon – aber auch dort nur im Stadtpark der Lieserstadt. Doch nicht Frau Holle hat fleißig die Betten ausgeschüttelt, sondern Bürgermeister Gerhard Köfer.
Der Team-Kärnten-Chef hat dafür eine Anlage – also eine Schneelanze, wie man sie aus den Skigebieten kennt – in den Park transportieren lassen. „Die haben wir uns vorübergehend ausgeborgt, damit wir einen Teil des Stadtparks in ein ,Winterwonderland‘ verzaubern können“, sagt Köfer, der damit den Kindern das Rodeln im Park ermöglichen möchte. „Dort ist ein kleiner Hügel zu finden und da kamen wir schon in meiner Kindheit zum Rodeln zusammen“, erinnert sich der Politiker.
Kosten- und Energieaufwand
Kostenaufwendig soll der Spaß jedenfalls nicht sein. „Die Kosten für die künstliche Beschneiung sind vollkommen überschaubar, belaufen sich auf etwa 2000 Euro. Und die habe ich aus meinen Verfügungsmitteln als Bürgermeister hergenommen“, erklärt der Oberkärntner. „Und wir verfügen außerdem auch über genügend Wasser in der Gemeinde“, betont Köfer.
Es gehe schlicht und einfach darum, „den Kleinen eine Freude zu bereiten.“ Neben dem weißen Hügel hat die Stadt zudem auch einen Eislaufplatz installiert.
