Nur im Spittaler Stadtpark fällt der Schnee

Der Team-Kärnten-Chef hat dafür eine Anlage – also eine Schneelanze, wie man sie aus den Skigebieten kennt – in den Park transportieren lassen. „Die haben wir uns vorübergehend ausgeborgt, damit wir einen Teil des Stadtparks in ein ,Winterwonderland‘ verzaubern können“, sagt Köfer, der damit den Kindern das Rodeln im Park ermöglichen möchte. „Dort ist ein kleiner Hügel zu finden und da kamen wir schon in meiner Kindheit zum Rodeln zusammen“, erinnert sich der Politiker.