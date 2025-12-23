Augsburg trifft überraschende Trainer-Entscheidung

Nach der Trennung von Sandro Wagner wird Interimslösung Manuel Baum den deutschen Bundesligisten FC Augsburg bis zum Saisonende betreuen.
Ursprünglich hätte der Leiter Entwicklung & Fußballinnovation den Club nur für drei Spiele coachen sollen. Nach vier Punkten und der Stabilisierung der Mannschaft verkündeten der Verein und Baum am Tag vor Weihnachten jedoch die überraschende Wende in der Trainerfrage. Im Sommer will Baum auf seinen Funktionärsposten zurückkehren.
„Nachdem er unsere Mannschaft Anfang Dezember übernommen hat, hat er sehr gute Arbeit geleistet. Darauf wollen wir gemeinsam in 2026 aufbauen“, sagte Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll. Baum hatte die Augsburger schon von Dezember 2016 bis April 2019 gecoacht. Er startet nach der Wintervorbereitung wieder am 11. Jänner mit einem Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Danach folgen zwei Heimpartien gegen Union Berlin und den SC Freiburg. Mit 14 Punkten liegen die Augsburger als Tabellen-15. drei Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz.
