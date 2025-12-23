Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bis Saisonende

Augsburg trifft überraschende Trainer-Entscheidung

Deutsche Bundesliga
23.12.2025 16:45
Manuel Baum
Manuel Baum(Bild: EPA/RONALD WITTEK)

Nach der Trennung von Sandro Wagner wird Interimslösung Manuel Baum den deutschen Bundesligisten FC Augsburg bis zum Saisonende betreuen.

0 Kommentare

Ursprünglich hätte der Leiter Entwicklung & Fußballinnovation den Club nur für drei Spiele coachen sollen. Nach vier Punkten und der Stabilisierung der Mannschaft verkündeten der Verein und Baum am Tag vor Weihnachten jedoch die überraschende Wende in der Trainerfrage. Im Sommer will Baum auf seinen Funktionärsposten zurückkehren.

„Nachdem er unsere Mannschaft Anfang Dezember übernommen hat, hat er sehr gute Arbeit geleistet. Darauf wollen wir gemeinsam in 2026 aufbauen“, sagte Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll. Baum hatte die Augsburger schon von Dezember 2016 bis April 2019 gecoacht. Er startet nach der Wintervorbereitung wieder am 11. Jänner mit einem Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Danach folgen zwei Heimpartien gegen Union Berlin und den SC Freiburg. Mit 14 Punkten liegen die Augsburger als Tabellen-15. drei Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
144.331 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
133.451 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
114.341 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Deutsche Bundesliga
Bis Saisonende
Augsburg trifft überraschende Trainer-Entscheidung
Krone Plus Logo
Christoph Freund
„Laimer hat mich im Herbst sehr beeindruckt“
Am Christkindlmarkt
Star-Trainer zu Besuch bei guten Freunden
Kompany besorgt:
„Adventkalender mit lauter schlechten Nachrichten“
Trotz Kantersieg
„Gauner“ Gnabry von den eigenen Fans kritisiert

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf