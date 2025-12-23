Augsburg trifft überraschende Trainer-Entscheidung

„Nachdem er unsere Mannschaft Anfang Dezember übernommen hat, hat er sehr gute Arbeit geleistet. Darauf wollen wir gemeinsam in 2026 aufbauen“, sagte Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll. Baum hatte die Augsburger schon von Dezember 2016 bis April 2019 gecoacht. Er startet nach der Wintervorbereitung wieder am 11. Jänner mit einem Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Danach folgen zwei Heimpartien gegen Union Berlin und den SC Freiburg. Mit 14 Punkten liegen die Augsburger als Tabellen-15. drei Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz.