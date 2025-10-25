Porsche Cayenne, ein Auto wie 100 Kühlschränke?

Das klingt nach PR-Poesie, ist aber technisch durchaus bemerkenswert. Denn Porsche kühlt die 113-kWh-Batterie (Bruttokapazität) nicht nur von unten, wie üblich, sondern auch von oben. Das nennt man in Zuffenhausen „doppelseitige Kühlung“ – eine Art Klimaanlage im Stereo-Modus. Das Ergebnis: Die Zellen bleiben immer im optimalen Temperaturbereich, egal ob man über die Alpen fährt oder in der Wüste von Nevada steht.