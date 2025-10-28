Nach Strache-Klage: Seniorin hilft kranken Kindern

Viele Zuschriften und falsche Hilferufe

Nach der großen Spendenwelle meldeten sich auch einige Menschen, die angaben, ebenfalls betroffen zu sein. „Wir wollten eigentlich anderen helfen, die das Gleiche erlebt haben“, so Riegler. „Doch bei der Überprüfung zeigte sich, dass manche Geschichten nicht stimmten. Es gab leider auch Trittbrettfahrer.“ Die Familie entschied sich, jede Anfrage genau zu prüfen. „Wir wollten fair bleiben und das Vertrauen der Spender respektieren.“