Statt Strom: Diese Marken bleiben beim Verbrenner!

Porsche: Strom ja – aber nicht nur

Porsche wollte eigentlich schon 2030 zu 80 Prozent Elektroautos verkaufen. Jüngst haben die Zuffenhausener aber ihre Elektro-Strategie komplett über den Haufen geworfen – und rechnen mit Mehrkosten von mehreren Milliarden Euro. Die künftigen 718-Modelle (Boxster und Cayman) sollen nicht nur elektrisch angetrieben werden, sondern auch mit Verbrennungsmotor. Außerdem wird die bisher vollelektrisch vorgesehene SUV-Baureihe oberhalb des Cayenne vorerst nur als Verbrenner und Plug-in-Hybrid angeboten. Aktuelle Modelle wie der Panamera und der Cayenne bis weit in die 2030er-Jahre mit Verbrennungsmotor erhältlich sein. Und obendrein verschiebt Porsche die Entwicklung einer neuen Plattform für E-Autos für die 2030er-Jahre nach hinten. Dazu kommt, dass neben dem Elektro-Macan auch noch ein Verbrenner-SUV-eingeführt wird.