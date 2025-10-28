Bänderrisse bei Goalie: Nun Urteil gegen Spieler

„Zeugen-Match“ ging klar aus

Lediglich das Opfer und ein weiterer Zeuge behaupteten, dass es sich um eine „Tat“ außerhalb des Spielzuges gehandelt habe. Fünf weitere Beteiligte und der Angeklagte selbst stützten die Version, dass es halt eine Fußball-Szene gewesen sei. Freilich: Nüchtern waren weder der Angeklagte noch das vermeintliche Opfer. Beide hatten beim Gaudi-Spiel am frühen Nachmittag um die vier großen Bier intus.