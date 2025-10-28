Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gericht als „Schiri“

Bänderrisse bei Goalie: Nun Urteil gegen Spieler

Tirol
28.10.2025 18:00
In Tornähe spielten sich die folgenschweren Szenen ab (Symbolbild).
In Tornähe spielten sich die folgenschweren Szenen ab (Symbolbild).(Bild: GEPA)

Ein Jux-Pfingstturnier in Tirol endete mit üblen Szenen – als ein Spieler (30) den gegnerischen Tormann zu Fall brachte und ihm eine arge Verletzung bescherte. Eine strafbare Körperverletzung oder nur eine Spielszene, die unglücklich endete? Am Wort war das Gericht . . .

0 Kommentare

Eine Tätlichkeit mit voller Absicht? Oder ein im Strafraum oft übliches Gerangel? Die „Nachspielzeit“ eines Jux-Pfingstturniers im Tiroler Pitztal fand vor Gericht statt. Denn einer der Spieler (30) soll den Tormann in den Schwitzkasten genommen und ihn rüde zu Fall gebracht haben.

Dreifacher Bänderriss und viele offene Fragen
Die Folge: Ein dreifacher Bänderriss beim Goalie! Ein erster Prozesstag Anfang Oktober brachte keine Klarheit über das Geschehen, nun sagten weitere Zeugen aus. Über die zwei Verhandlungstage stand schließlich – rein rechnerisch – sechs zu zwei auf der Anzeigetafel.

Zitat Icon

Ich bin nicht zu 100 Prozent überzeugt, dass es sich so zugetragen hat wie angeklagt.

Der Richter zum Freispruch

„Zeugen-Match“ ging klar aus
Lediglich das Opfer und ein weiterer Zeuge behaupteten, dass es sich um eine „Tat“ außerhalb des Spielzuges gehandelt habe. Fünf weitere Beteiligte und der Angeklagte selbst stützten die Version, dass es halt eine Fußball-Szene gewesen sei. Freilich: Nüchtern waren weder der Angeklagte noch das vermeintliche Opfer. Beide hatten beim Gaudi-Spiel am frühen Nachmittag um die vier großen Bier intus.

Lesen Sie auch:
Symbolfoto
Kicker (30) angeklagt
Jux-Fußballturnier endete mit argem Bänderriss
03.10.2025

Nicht ganz nüchtern, aber das war Nebensache
Das allerdings tat wenig zur Sache, wenn es um das Urteil des Richters ging. Dieser fällte einen nicht rechtskräftigen „Freispruch im Zweifel“. „Ich bin nicht zu 100 Prozent überzeugt, dass es wie angeklagt war“, fasste er alles zusammen.

Porträt von Markus Stegmayr
Markus Stegmayr
Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
146.076 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
128.423 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
126.093 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf