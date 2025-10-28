Vorteilswelt
Red Bull Salzburg

Rasmussen: „Meine Leistung juckt mich nicht“

Salzburg
28.10.2025 18:30
Gegen Austria Wien war Jacob Rasmussen einer der besten Spieler von Red Bull Salzburg.
Gegen Austria Wien war Jacob Rasmussen einer der besten Spieler von Red Bull Salzburg.(Bild: GEPA)

Der viel gescholtene Jacob Rasmussen war zuletzt einer der Besten bei Red Bull Salzburg. Worauf es für den Innenverteidiger beim amtierenden Vizemeister ankommt und was im ÖFB-Cup gegen die WSG zählt, erklärte der Däne. 

Der Sieg bei der Austria war Balsam für die geschundene Bullen-Seele. Mit 3:0 gewannen die Salzburger in Wien-Favoriten und zogen damit – bei einem Spiel mehr – punktmäßig mit Titelverteidiger Sturm Graz in der Bundesliga-Tabelle gleich. Zwar blieb der spielerische Glanz aus, doch kämpferisch lieferten die Mannen von Cheftrainer Thomas Letsch ab.

