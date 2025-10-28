Rasmussen: „Meine Leistung juckt mich nicht“

Der Sieg bei der Austria war Balsam für die geschundene Bullen-Seele. Mit 3:0 gewannen die Salzburger in Wien-Favoriten und zogen damit – bei einem Spiel mehr – punktmäßig mit Titelverteidiger Sturm Graz in der Bundesliga-Tabelle gleich. Zwar blieb der spielerische Glanz aus, doch kämpferisch lieferten die Mannen von Cheftrainer Thomas Letsch ab.