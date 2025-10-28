Dramatische Szenen
Hurrikan „Melissa“ trifft mit 300 km/h auf Jamaika
Der gewaltige Hurrikan „Melissa“ hat nun die Westhälfte Jamaikas erreicht. Die Windspitzen erreichten dabei bis zu 300 km/h. Wetterwarndienste versuchten im Vorfeld mit dramatischen Appellen, so viele Bewohner des Urlaubsparadieses wie möglich zu erreichen.
„Dies ist die letzte Chance, Ihr Leben zu schützen!“, schrieb das Hurrikanzentrum NHC in Miami wenige Stunden vor der Landung des riesigen Wirbelsturms. Meteorologen zufolge geht es in den folgenden Stunden für unzählige Jamaikaner um Leben und Tod. Bereits vor dem Eintreffen des extrem gefährlichen Hurrikans „Melissa“ waren auf Insel starke Winde zu spüren.
Die Menschen wurden dringend aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Der Wirbelsturm der höchsten Kategorie 5 zog mit einer anhaltenden Windgeschwindigkeit von knapp 300 Kilometern pro Stunde auf den Süden der Karibikinsel zu, wie das NHC mitteilte.
Experten sprechen von „Jahrhundertsturm“
Er könnte als stärkster Hurrikan auf Jamaika treffen, der seit Beginn der systematischen Aufzeichnung im Jahr 1851 über dem Karibikstaat je registriert wurde. Das UN-Nothilfebüro OCHA sprach von einem „Jahrhundertsturm“. Das Hurrikanzentrum empfahl den Menschen, sich in Innenräume ohne Fenster zu begeben, sich mit einer Matratze zu bedecken oder einen Helm zu tragen. „Das Beste, was Sie machen können, ist, so viele Wände wie möglich zwischen sich und die Außenwelt zu bringen“, hieß es.
Peitschende Windspitzen in Black River, wo der Hurrikan auf Land traf:
Die Folgen des Sturms könnten „möglicherweise beispiellos“ für das Land mit seinen 2,8 Millionen Einwohnern sein, teilte das Rote Kreuz mit. Auch Regierungschef Andrew Holness rechnete mit schweren Schäden. „In dieser Region gibt es keine Infrastruktur, die einem Hurrikan der Kategorie 5 standhalten kann“, sagte er auf einer Pressekonferenz.
Das Hurrikanzentrum hatte zuvor vor „katastrophalen Winden“ gewarnt. Diese könnten in höher gelegenen Bergregionen noch bis zu 30 Prozent stärker sein. Im Bereich rund um das Auge des Hurrikans könnten Gebäude vollständig zerstört werden, hieß es. Außerdem rechnete das Zentrum mit „katastrophalen Sturzfluten“, Erdrutschen und bis zu vier Meter hohen Sturmfluten an der Südküste des Landes.
Die Naturkatastrophe lockte zudem sogenannte „Sturmjäger“ an, die extra für „Melissa“ nach Jamaika reisten. Viele von ihnen begeben sich absichtlich in lebensgefährliche Situation, um das „Spektakel“ live zu übertragen.
Mehrere Ortschaften evakuiert
Jamaikas Regierungschef Holness ordnete Evakuierungen für mehrere Ortschaften an und rief die gesamte Bevölkerung dazu auf, möglichst zu Hause zu bleiben und den Anweisungen der Behörden zu folgen. Der Flughafen von Kingston wurde geschlossen.
„Melissa“ hatte sich in den vergangenen Tagen über der Karibik zu einem extrem gefährlichen Hurrikan entwickelt. In Haiti und der Dominikanischen Republik kamen nach heftigen Regenfällen mindestens vier Menschen ums Leben. In Jamaika wurden bei den Vorbereitungen auf den Sturm nach Angaben des Gesundheitsministeriums drei Menschen beim Fällen von Bäumen getötet. 13 weitere wurden verletzt, wie Gesundheitsminister Christopher Tufton mitteilte.
