Diese Städte in NÖ ziehen Migranten besonders an

Österreich wuchs heuer auf 9,2 Millionen Einwohner – 1,7 Millionen davon sind in Niederösterreich zu Hause. Ein Plus, das auch durch die Zuwanderung erreicht wurde. Diese hatte ihren Höchststand 2015 erreicht, dann gingen die Zahlen zurück, bis sie 2022 durch den Krieg in der Ukraine wieder höher wurden. Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) hat nun genauere Daten publik gemacht. Sie zeigen: Fast jeder siebte Niederösterreicher hat Wurzeln außerhalb Österreichs.