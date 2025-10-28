Diese Städte in NÖ ziehen Migranten besonders an

Der österreichische Integrationsfonds (ÖIF) veröffentlicht, wohin in Österreich die meisten Zuwanderer ziehen. Niederösterreich ist auf Platz drei nach Wien und Oberösterreich. Den höchsten Anteil hat Wiener Neustadt mit 25,2 Prozent, der niedrigste liegt im Waldviertel.
Österreich wuchs heuer auf 9,2 Millionen Einwohner – 1,7 Millionen davon sind in Niederösterreich zu Hause. Ein Plus, das auch durch die Zuwanderung erreicht wurde. Diese hatte ihren Höchststand 2015 erreicht, dann gingen die Zahlen zurück, bis sie 2022 durch den Krieg in der Ukraine wieder höher wurden. Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) hat nun genauere Daten publik gemacht. Sie zeigen: Fast jeder siebte Niederösterreicher hat Wurzeln außerhalb Österreichs.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.