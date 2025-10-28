Vorteilswelt
Entwicklung seit 2015

Diese Städte in NÖ ziehen Migranten besonders an

Niederösterreich
28.10.2025 18:00
Wiener Neustadt hat seit 2015 in NÖ den höchsten Migrantenanteil.
Wiener Neustadt hat seit 2015 in NÖ den höchsten Migrantenanteil.(Bild: P. Huber)

Der österreichische Integrationsfonds (ÖIF) veröffentlicht, wohin in Österreich die meisten Zuwanderer ziehen. Niederösterreich ist auf Platz drei nach Wien und Oberösterreich. Den höchsten Anteil hat Wiener Neustadt mit 25,2 Prozent, der niedrigste liegt im Waldviertel.

0 Kommentare

Österreich wuchs heuer auf 9,2 Millionen Einwohner – 1,7 Millionen davon sind in Niederösterreich zu Hause. Ein Plus, das auch durch die Zuwanderung erreicht wurde. Diese hatte ihren Höchststand 2015 erreicht, dann gingen die Zahlen zurück, bis sie 2022 durch den Krieg in der Ukraine wieder höher wurden. Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) hat nun genauere Daten publik gemacht. Sie zeigen: Fast jeder siebte Niederösterreicher hat Wurzeln außerhalb Österreichs.

Ähnliche Themen
ÖsterreichNiederösterreichWienOberösterreichWiener Neustadt

Niederösterreich

