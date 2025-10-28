Vorteilswelt
Rechtliches Nachspiel

Nach Lebensrettung droht Kärntner nun Anzeige

Kärnten
28.10.2025 18:00
Die Polizei kann ein Betretungs- und Annäherungsverbot aussprechen. Es endet automatisch nach zwei Wochen. Wird dagegen verstoßen, dann ist eine Anzeige die Folge.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Zuerst wurde gegen einen Kärntner ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen – dann half er seiner ehemaligen Partnerin bei einem medizinischen Notfall. Nun könnte er deshalb angezeigt werden und vor dem Landesverwaltungsgericht landen.

Trotz eines aufrechten Betretungs- und Annäherungsverbots rief eine Kärntnerin ihren ehemaligen Partner aufgrund eines medizinischen Notfalls an. Sofort eilte der Mann seiner Ex-Freundin zu Hilfe und rettete ihr damit wohl das Leben. „Bei ihr wurde ein doppelter Hinterwandinfarkt festgestellt“, sagt der Kärntner.

