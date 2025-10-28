Nach Lebensrettung droht Kärntner nun Anzeige

Trotz eines aufrechten Betretungs- und Annäherungsverbots rief eine Kärntnerin ihren ehemaligen Partner aufgrund eines medizinischen Notfalls an. Sofort eilte der Mann seiner Ex-Freundin zu Hilfe und rettete ihr damit wohl das Leben. „Bei ihr wurde ein doppelter Hinterwandinfarkt festgestellt“, sagt der Kärntner.