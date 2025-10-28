Ehrenzeichen für „die Heldinnen der Republik“

Im Spiegelsaal wies der Bundespräsident darauf hin, dass gerade jene, die im Hintergrund oft die wichtigsten Aufgaben meistern, nicht diejenigen seien, die Applaus dafür einfordern. „Umso schöner finde ich, dass Sie sich Ihren Applaus heute abholen!“ Für ihn, so Van der Bellen, seien die 22 Auszuzeichnenden „die Heldinnen der Republik“. Und von dem, was sie auf die Beine stellen, „werden unsere Kinder und Enkel noch profitieren“.