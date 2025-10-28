Ehrenzeichen für „die Heldinnen der Republik“

22 Frauen und Männer wurden am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen ausgezeichnet. Sie haben sich in besonderer Weise für das Gemeinwohl in Österreich verdient gemacht.
Es begann mit der Bundeshymne, gefolgt von der Polka „Unter Donner und Blitz“ (Johann Strauß Sohn) und endete mit Schnitzelsemmeln und einem Gruppenbild mit Damen: Zwei Tage nach dem Nationalfeiertag öffnete die Hofburg ihre Pforten, um 22 ganz besondere Österreicherinnen und Österreicher zu ehren.
Im Spiegelsaal wies der Bundespräsident darauf hin, dass gerade jene, die im Hintergrund oft die wichtigsten Aufgaben meistern, nicht diejenigen seien, die Applaus dafür einfordern. „Umso schöner finde ich, dass Sie sich Ihren Applaus heute abholen!“ Für ihn, so Van der Bellen, seien die 22 Auszuzeichnenden „die Heldinnen der Republik“. Und von dem, was sie auf die Beine stellen, „werden unsere Kinder und Enkel noch profitieren“.
Eine silberne Medaille ging an Oberkontrollorin Sandra Cenek von der Volksanwaltschaft, je eine Goldene Medaille an Oberrevedentin Elisabeth Petersmann vom Bundeskriminalamt und Johann Paul Kücher von der Statistik Austria.
Über ein Goldenes Verdienstzeichen durften sich Vizeleutnant in Ruhe Georg Pölzer, Ökonomierat Josef Müller (Bürgermeister von Griffen), Fachoberinspektorin Anna Perlinger von der Justizanstalt Josefstadt, Johanna Eva Steiner vom Außenministerium und Rudolf Niedersüß, der seit Jahrzehnten die Edelherrenschneiderei „Knize“ am Wiener Graben leitet, freuen.
Silberne Ehrenzeichen gingen an Dipl.-Ing. Gerald Unterberger vom Stadtrechnungshof Wien, der sich ehrenamtlich beim Bezirksfeuerwehrkommando Horn engagiert. Weiters an Ing. Emil Franz Flasch vom Amt der Burgenländischen Landesregierung.
Goldene Ehrenzeichen erhielten die beiden Segel-Olympiasieger Valentin Bontus und Lukas Mähr, Kommandant Oskar Gallop vom Bezirkspolizeikommando Oberwart, Oberst Teresa Heigert von der Justizanstalt Wels und Prof. Christina Mahringer-Eder von der Höheren Bundeslehranstalt für Landwirtschaft und Ernährung Elmberg in Linz.
Österreich ist ein Land, das viele Hände formen, viele Köpfe planen, viele Schultern tragen.
Bundespräsident Alexander Van der Bellen
Das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ging an die Schriftstellerin Dr. Elisabeth Reichart, Univ. Dozent Dr. Paul Gleirscher vom Landesmuseum Kärnten und Dir. Hanno Loewy vom Jüdischen Museum Hohenems.
Und schließlich überreichte der Bundespräsident noch vier Große Ehrenzeichen an Dr. Günter Köck von der Uni Innsbruck, Dr. Petra Milota vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, den Unternehmer Gerhard Rauch (Nutzfahrzeuge und Feuerwehrtechnik) und Hofrätin Mag. Helga Breuer vom Finanzamt Österreich.
Sie alle haben in ihren Bereichen Großartiges geleistet und sich in herausragender Weise für das Land eingesetzt. Alexander Van der Bellen würdigte das in seiner Ansprache: „Österreich ist ein Land, das viele Hände formen, viele Köpfe planen, viele Schultern tragen. Nur durch diesen riesengroßen Kraftakt wird es zu dem lebenswerten Ort, den wir alle kennen und lieben.“
