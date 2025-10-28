Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jagd auf dreiste Täter

Sozialbetrüger brauchte Rollator nur bei Amtsarzt

Niederösterreich
28.10.2025 17:30
Mit vorgetäuschten Leiden ergaunerte ein Betrüger viel Pflegegeld. Jährlich werden so ...
Mit vorgetäuschten Leiden ergaunerte ein Betrüger viel Pflegegeld. Jährlich werden so Millionenschäden angerichtet.(Bild: Krone KREATIV/Daniel Scharinger, Wolfgang Spitzbart, stock.adobe.com)

Zigtausende Euro erschlich sich ein Bosnier im Bezirk Neunkirchen, der verschiedene Leiden vortäuschte, obwohl er pumperlg‘sund war. Nur ein Fall von mehr als 500, die allein heuer von der Task-Force „Sozialbetrug“ des Landeskriminalamtes in Niederösterreich aufgedeckt wurden. 

0 Kommentare

Gestützt auf den Rollator schleppte sich ein Bosnier im Bezirk Neunkirchen zum Amtsarzt, Harn- und Stuhlinkontinenz plagten ihn ebenso, wie eine kognitive Störung. Ein leidender Mann? Mitnichten. Ermittler der Task Force „Sozialbetrug“ (SOBE) beobachten den Mann heuer im Frühjahr, als er ohne Gehhilfe lockeren Schritts zu seinem Auto ging, sich ohne jede Beeinträchtigung ans Steuer setzte und nach St. Pölten fuhr, um sich einer Untersuchung bei der PVA zu unterziehen.

Verdächtiger wurde festgenommen
Der 59-Jährige wurde des Sozialbetrugs überführt. Er hatte Leiden ebenso vorgetäuscht, wie einen Lebensmittelpunkt in Österreich, obwohl er den Großteil des Jahres mit seiner Frau in Bosnien lebte. Seit 2022 hatte der Mann 19.500 Euro an Pflegegeld sowie 22.000 Euro Invaliditätspension kassiert. Zudem hatte er monatelang Notstandhilfe bezogen, sich einen Behindertenpass erschlichen. Zu guter Letzt klickten für den Betrüger die Handschellen.

Spezial-Ermittler jagen Sozialbetrüger
Vortäuschen eines Wohnsitzes in Österreich, falsche Angaben zum Gesundheitszustand, nicht deklarierte Einkünfte neben dem Arbeitslosengeld – das sind die häufigsten Formen des Sozialbetrugs, berichten Landespolizeidirektor Franz Popp und Hauptmann Marcel Höhenberger vom Landeskriminalamt. Spezielle SOBE-Ermittler sind in jedem Bezirk Niederösterreichs im Einsatz und arbeiten dort eng mit Behörden sowie Sozialversicherungen und dem AMS zusammen.

Schaden geht in Millionen
550 Sozialbetrügereien mit 3,5 Millionen Euro Schaden konnten die Beamten heuer bereits zwischen Enns und Leitha aufdecken. Seit der Gründung der Task-Force im Jahr 2019 wurden mehr als 3000 Ermittlungsverfahren mit einer Schadensumme von 25 Millionen Euro geführt.

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
146.076 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
128.423 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
126.093 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf