Sozialbetrüger brauchte Rollator nur bei Amtsarzt

Gestützt auf den Rollator schleppte sich ein Bosnier im Bezirk Neunkirchen zum Amtsarzt, Harn- und Stuhlinkontinenz plagten ihn ebenso, wie eine kognitive Störung. Ein leidender Mann? Mitnichten. Ermittler der Task Force „Sozialbetrug“ (SOBE) beobachten den Mann heuer im Frühjahr, als er ohne Gehhilfe lockeren Schritts zu seinem Auto ging, sich ohne jede Beeinträchtigung ans Steuer setzte und nach St. Pölten fuhr, um sich einer Untersuchung bei der PVA zu unterziehen.