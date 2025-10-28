140 Jahre als heilige Halle für Musikliebhaber

„Der beste Platz ist überall“

Heute passen knapp 1200 Menschen in den Stefaniensaal. Und welcher ist der beste Platz? „Der beste Platz ist überall“, verspricht Nemeth, „aber ganz beliebt ist natürlich das Parkett und dort besonders die fußfreien Reihen“. Akustisch sitze man durch die Schuhschachtel-Architektur überall gut. „Wenn sie nicht stimmen würde, dann würden nicht so viele Weltstars zu uns kommen“, sagt Nemeth. „Viele finden unseren Saal heimeliger als den Goldenen Saal in Wien, dem er nachempfunden ist. Sie sagen, dass sie hier eine bessere Beziehung zum Publikum spüren.“ Wie anno dazumal Nemeth besuchen auch heute viele junge Klassik-Liebhaber Konzerte. „Wir vergeben jährlich 2000 Tickets an Unter-30-Jährige.“