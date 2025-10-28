Für diesen Kracher nehmen sich Fans tagelang frei

Auf der Jagd nach der Sensation! Hartbergs Volleyballer könnten am Mittwoch gleich bei der Premiere in der Champions League auch das erste K.o.-Duell für sich entscheiden. Die Chancen dafür stehen gut – das Hinspiel in der Oststeiermark vor einer Woche entschied die Truppe von Trainer Markus Hirczy überraschend deutlich mit 3:1 gegen Akaa Volley für sich. Auch zum Erstaunen der diversen Wettanbieter: Bei „Admiral“ etwa bekamen Spieler für 10 Euro Einsatz gleich 42 zurück, bei einem finnischen Sieg wären es nur 11,50 Euro gewesen. Beim Rückspiel fast das idente Bild: Ein finnischer Sieg wäre 12,50 Euro wert, ein oststeirischer 33,50 Euro.