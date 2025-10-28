Tod am Traunstein: Warum wir es zum Thema machen

Bereits am Donnerstag berichtete die „Krone“ über den Unfall einer 63-jährigen Frau aus Bayern, die beim Abstieg vom Traunstein lebensgefährlich verletzt wurde. Im Zuge der Recherchen sprach die „Krone“ auch mit dem Ortsstellenleiter der Bergrettung Gmunden, der angab, dass die Schockräume in den zwei angefragten Kliniken bereits belegt gewesen seien und die Patientin daher im Freien erstversorgt werden musste, bevor man sie weiter ins Klinikum Wels transportierte.