Auf Shoppingtour mit „gefundener“ Bankomatkarte

Wegen Probleme Benzos eingeworfen

Pech allerdings für den Angeklagten, der so nur einen Schaden von knapp 25 Euro anrichten konnte. Im Prozess bekennt sich der 30-Jährige nicht zuletzt aufgrund der Auswertung der Überwachungskameras voll umfänglich schuldig und begründet die Tat schließlich mit dem Umstand, aufgrund seiner Probleme an besagtem Tag Benzodiazepine intus gehabt zu haben. Allerdings bestreitet er, auch der Dieb der Handtasche des Opfers gewesen zu sein. „Ich hatte damals beim Friedhof lediglich die Bankomatkarte am Boden gefunden.“ Wovon die Staatsanwaltschaft aufgrund der Erhebungen auch ausgeht und deshalb weiterhin gegen Unbekannt ermittelt wird.