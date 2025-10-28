Vorteilswelt
Vieles unterm Hammer

Filmglatze Otto Retzer versteigert Hab und Gut

Kärnten
28.10.2025 19:00
Otto Retzer verkauft einiges aus seiner Münchner Wohnung.
Otto Retzer verkauft einiges aus seiner Münchner Wohnung.(Bild: Krone KREATIV/Daniel Scharinger/ Marcel Tratnik)

„Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten – verkauft!“ – und zwar Otto Retzers Habseligkeiten aus seiner Münchner Wohnung. Die Filmglatze trennt sich unter anderem von einem Teil seiner Buddha-Sammlung und einigen Kuriositäten.

Unzählige Kisten mussten die Mitarbeiter des Kärntner Auktionshauses Cavinnash aus der Münchner Wohnung von Mr. Wörthersee tragen. Denn Otto Retzer setzt unter dem Kapitel München einen Schlussstrich. „Die Wohnung erhält mein Sohn“, erzählt der 80-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. Und die zahllosen Habseligkeiten kommen unter den Hammer.

Ottos Kuriositäten sind zu haben
„Es sind an die 300 Posten, die wir ab nächster Woche versteigern werden“, sagt Cavinnash-Geschäftsführer Ludwig Sadjak. Und darunter auch einige Kuriositäten.

Denn neben Antiquitäten und Möbeln wird auch ein Teil der Buddha-Sammlung von Otto Retzer veräußert. „Die habe ich alle aus meiner Thailand-Zeit“, sagt Retzter, der nach der Räumaktion in München Erholung in Italien sucht.

Retzer dirigierte die Räumaktion selbst.
Retzer dirigierte die Räumaktion selbst.(Bild: Cavinnash)

Auch jede Menge Bücher sind in Kürze unter cavinnash.at zu ersteigern. „Darunter auch einige, die ich vom Fürst von Habsburg geschenkt bekommen habe“, erklärt die Kultglatze, die in Erinnerung schwelgt: „In den vielen Jahrzehnten kommt halt einiges zusammen. Und jedes Stück ist mit einer Erinnerung verbunden.“

Ein Teil von Ottos Buddha-Sammlung.
Ein Teil von Ottos Buddha-Sammlung.(Bild: Tratnik Marcel)
Antike Möbel kommen unter dem Hammer.
Antike Möbel kommen unter dem Hammer.(Bild: Tratnik Marcel)
Alte Zeitschriften und Co. befindet sich in Retzers Fundus.
Alte Zeitschriften und Co. befindet sich in Retzers Fundus.(Bild: Tratnik Marcel)
Kruioses und Kostbares: Alles wird verkauft.
Kruioses und Kostbares: Alles wird verkauft.(Bild: Tratnik Marcel)

Traurig ist Retzer über den Schlussstrich aber nicht. Denn immerhin habe der 80-Jährige den Ort der Versteigerung nicht zufällig gewählt. „In Kärnten kann ich dann meine versteigerten Sachen immer wieder besuchen.“

Porträt von Marcel Tratnik
Marcel Tratnik
Kärnten

