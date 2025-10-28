Filmglatze Otto Retzer versteigert Hab und Gut

Auch jede Menge Bücher sind in Kürze unter cavinnash.at zu ersteigern. „Darunter auch einige, die ich vom Fürst von Habsburg geschenkt bekommen habe“, erklärt die Kultglatze, die in Erinnerung schwelgt: „In den vielen Jahrzehnten kommt halt einiges zusammen. Und jedes Stück ist mit einer Erinnerung verbunden.“