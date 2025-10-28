„Einer der schönsten Momente in meiner Karriere“

Ulm hat seinen Kapitän wieder! Tommy Klepeisz kehrte nach langem Leidensweg zurück, feierte beim deutschen Basketball-Klub ein viel umjubeltes Comeback – genauer gesagt eine Rückkehr! In der „Krone“ lässt der Burgenländer, der vor ein paar Tagen noch vereinslos war, tief blicken.
Zahlreiche Banner mit seinem Namen, Sprechchöre und viele Freudentränen. Das Comeback des Kapitäns verwandelte Ulms Fanlager in eine emotionale Achterbahnfahrt. „Da war alles dabei, Wahnsinn“, kann es Thomas Klepeisz in der „Krone“ noch immer nicht fassen. Sein großer Traum wurde am vergangenen Sonntag Realität. Aber alles der Reihe nach.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.