„Einer der schönsten Momente in meiner Karriere“

Zahlreiche Banner mit seinem Namen, Sprechchöre und viele Freudentränen. Das Comeback des Kapitäns verwandelte Ulms Fanlager in eine emotionale Achterbahnfahrt. „Da war alles dabei, Wahnsinn“, kann es Thomas Klepeisz in der „Krone“ noch immer nicht fassen. Sein großer Traum wurde am vergangenen Sonntag Realität. Aber alles der Reihe nach.