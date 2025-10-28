„Kein Unterschied, ob im Spital oder im Freien“

Wels war die richtige Wahl

Nach Franz Harnoncourt, Geschäftsführer der oö. Gesundheitsholding (OÖG) meldet sich nun auch Tilman Königswieser, ärztlicher Leiter des Salzkammergut Klinikum Gmunden, zu Wort. Entgegen der ersten Stellungnahme der OÖG (siehe Screenshot unten) sagt Königswieser: „Der Hubschrauber landet dort, wo es für den Patienten am besten ist. In diesem Fall war das Verletzungsmuster so schwer, dass ein Schwerpunktkrankenhaus die richtige Wahl war.“