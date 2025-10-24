Wird der Leapmotor B10 bald als Opel verkauft?

Premiere für Stellantis

Ein solches Re-Badging wäre bei Pkw-Modellen der Gruppe ein Novum. Bisher teilen sich die Marken vor allem Plattformen, Antriebe und Werke – aber keine kompletten Autos. Bei Innen- und Außendesign ebenso wie bei der Fahrwerksabstimmung grenzen sie sich voneinander ab. Ganz anders bei den leichten Nutzfahrzeugen, wo Citroën, Peugeot, Fiat & Co schon länger fast identische Modelle anbieten.