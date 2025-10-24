Wird der Leapmotor B10 bald als Opel verkauft?

Ein Opel, der eigentlich ein Leapmotor ist – und das aus Spanien? Klingt nach einem globalen Ratespiel, ist aber ernst gemeint: Schon ab 2026 könnte der chinesische Leapmotor B10 als Opel vom Band rollen.
Die Idee stammt aus der Stellantis-Zentrale, wie die Automobilwoche berichtet: Man prüfe, ob der B10, ein 4,52 Meter langes, vollelektrisches Kompakt-SUV, künftig mit Blitz am Bug verkauft werden soll. Das Branchenblatt zitiert eine hochrangige interne Quelle mit der Aussage, man sehe darin eine „interessante Möglichkeit, ein gut ausgestattetes und günstiges E-Modell im C-SUV-Segment anzubieten“.
Noch ist keine Entscheidung gefallen – aber die Überlegungen sind weit genug gediehen, dass Branchenmedien und Insider längst spekulieren.
Premiere für Stellantis
Ein solches Re-Badging wäre bei Pkw-Modellen der Gruppe ein Novum. Bisher teilen sich die Marken vor allem Plattformen, Antriebe und Werke – aber keine kompletten Autos. Bei Innen- und Außendesign ebenso wie bei der Fahrwerksabstimmung grenzen sie sich voneinander ab. Ganz anders bei den leichten Nutzfahrzeugen, wo Citroën, Peugeot, Fiat & Co schon länger fast identische Modelle anbieten.
Produktion in Spanien
2026 soll der B10 im Stellantis-Werk Saragossa, wo heute schon Corsa, Mokka und C3 Aircross gebaut werden, in Serie gehen. Der Vorteil: Produktion in Europa heißt auch, keine EU-Strafzölle auf chinesische E-Autos. Leapmotor spart damit 20,7 Prozent zusätzlich zu den zehn Prozent Einfuhrzoll – und Opel hätte ein Kampfpreis-Modell im Regal.
Kampfpreis gegen ID.4 & Co
Der Leapmotor B10 startet in Österreich ab 29.900 Euro – gut 10.000 weniger als viele Rivalen wie VW ID.4 oder Skoda Elroq. Das könnte ihn zum Preisbrecher im Kompakt-SUV-Segment machen. Nur blöd, dass Opel mit dem neuen Frontera bereits ein ähnliches Modell im Angebot hat – die kannibalische Versuchung wäre also groß.
Leapmotor auf Wachstumskurs
Der chinesische Partner verkauft bisher überschaubare Stückzahlen: Rund 16.500 Autos in Europa bis Ende September, die meisten davon in Form des Kleinstwagens T03. Doch die Ambitionen sind groß – 50.000 bis 60.000 Fahrzeuge weltweit will man heuer absetzen.
Neben dem B10 kommt nächstes Jahr noch eine Version mit Range Extender, ob die ebenfalls in Spanien gefertigt wird, bleibt offen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.