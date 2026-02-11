Heute LIVE: Bayern gegen Leipzig ums Halbfinale

Die Bayern gehen daheim als klare Favoriten in die Partie, haben sie doch die Duelle mit den Sachsen in der Bundesliga mit 6:0 und 5:1 für sich entschieden. „Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Im Pokal gewinnt man nicht jedes Spiel 4:0 oder 5:0. Es passiert immer etwas“, erklärte Trainer Vincent Kompany und warnte vor dem Gegner. „Sie haben die Flügelspieler und das Offensiv-Trio, das viele Tore macht. Es ist eine Mannschaft, die offensiv stark ist“, so der Belgier. „Wir haben gegen Leipzig immer auch gezeigt, was wir können. Das Spiel ist zu Hause, es ist ein Must-Spiel.“