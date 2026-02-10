Euro NCAP erweitert Testprogramm: Was künftig gilt

Auch das Wrack muss noch funktionieren

In der letzten Bewertungssäule liegt der Fokus darauf, wie Menschen nach einem Unfall aus dem Fahrzeug gerettet werden können. In die Bewertung fließen zum Beispiel die Verfügbarkeit von Rettungskarten, die Funktion des e-Call-Systems und bestimmte Funktionen nach einem Crash ein. E-Autos müssen zusätzlich die Hochvoltbatterie isolieren und über einen Widerstand gegen eine Überhitzung des Akkus verfügen. Elektrische Türgriffe und Kofferraumklappen müssen nach einem Aufprall noch funktionieren, damit das Fahrzeug in diesem Punkt eine gute Bewertung erhält. Auch Fenster müssen nach einer Wasserung noch zu öffnen sein.