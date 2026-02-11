Heimkinder stahlen Auto für große Shopping-Tour
Alarm wegen „Ausflug“
Die „Shoppingtour“ zweier Elfjähriger mit einem fremden Auto sorgt einerseits für Schmunzeln, andererseits für Kopfschütteln. Die beiden Heimkinder aus dem Bezirk Vöcklabruck hatten, wie berichtet, am Montag bei mehreren Autos herumprobiert, bis sie einen unversperrten Mitsubishi Colt fanden. Doch was tun, damit es nicht weiter eskaliert. Wir sprachen mit dem Leiter der zuständigen Sozialeinrichtung.
Die beiden Buben waren zunächst ins Einkaufszentrum Varena in Vöcklabruck gefahren, dann gut 60 Kilometer weiter zur PlusCity nach Pasching, wo sie im Parkhaus noch eine Runde drehten. Erst an einer Tankstelle in Traun war Endstation, als die dortige Chefin Alarm schlug.
