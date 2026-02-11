Heimkinder stahlen Auto für große Shopping-Tour

Die „Shoppingtour“ zweier Elfjähriger mit einem fremden Auto sorgt einerseits für Schmunzeln, andererseits für Kopfschütteln. Die beiden Heimkinder aus dem Bezirk Vöcklabruck hatten, wie berichtet, am Montag bei mehreren Autos herumprobiert, bis sie einen unversperrten Mitsubishi Colt fanden. Doch was tun, damit es nicht weiter eskaliert. Wir sprachen mit dem Leiter der zuständigen Sozialeinrichtung.