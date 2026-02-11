Wann ist endlich genug passiert auf dieser Straße?

Es sind diese Sekunden, über die man später sagt: Zum Glück ist alles gut gegangen. Und es sind genau diese Sekunden, die zeigen, wie lange Warnungen ungehört bleiben. So beschreiben Anrainer seit mehr als 20 Jahren die Kalcher Straße in Neuhaus am Klausenbach. Zu unauffällig, so beurteilt es die Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf, die entscheidet.