Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nachspiel vor Gericht

Bekannte in Annonce als Sex-Arbeiterin angepriesen

Vorarlberg
11.02.2026 05:00
Leere Anklagebank – ein Urteil gab‘s trotzdem.
Leere Anklagebank – ein Urteil gab‘s trotzdem.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

War das von einem 29-Jährigen geschaltete Inserat im „Ländle Anzeiger“ ein Racheakt oder ein geschmackloser Scherz? Diese Frage galt es am Dienstag im Prozess am Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg zu klären.

0 Kommentare

Noch heute leidet die 24-Jährige unter der öffentlichen Bloßstellung ihrer Person. Der 29-jährige Bekannte der Familie hatte im Jahr 2025 im „Ländle Anzeiger“ ein Inserat aufgegeben und darin die Frau als Sex-Arbeiterin angeboten.

Die Annonce zierte ein Foto des Opfers, das der Angeklagte vom öffentlich zugänglichen Instagram-Account der 24-Jährigen gestohlen hatte. Darunter stand ihre vermeintliche Telefonnummer zur Kontaktaufnahme. Als die junge Frau und Mutter eines kleinen Mädchens plötzlich von mehreren Personen damit konfrontiert wird, fällt die Ahnungslose aus allen Wolken.

„Hatte zwei Wochen Panikattacken“
„Die hatten mir das Inserat gezeigt. Da bekam ich natürlich Druck von meiner Familie, weil ich doch auch Mutter bin“, erzählt die Gedemütigte im Prozess. Die Frau meldet sich bei der Zeitung und erstattet daraufhin Anzeige. Wie sich herausstellte, hatte der Mann seine eigene Telefonnummer angegeben. Ein potenzieller Kunde überwies dem Betrüger sogar 50 Euro. „Ich hatte zwei Wochen Panikattacken.“

Angeklagter erschien nicht
Weshalb die Frau 3000 Euro Schmerzensgeld für ihr Ungemach geltend macht. Richter Alexander Wehinger spricht ihr das am Dienstag am Landesgericht Feldkirch allerdings nicht zu. Denn der sechsfach Vorbestrafte, zu dem sie seit drei Jahren keinen Kontakt mehr hat, ist erst gar nicht zur Verhandlung erschienen. Ein Urteil in Abwesenheit gibt es trotzdem. Der Schuldspruch ergeht wegen Belästigung und Betrugs: fünf Monate Haft auf Bewährung und 5400 Euro Geldstrafe. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
3° / 7°
Symbol Regen
Bludenz
5° / 8°
Symbol Regen
Dornbirn
2° / 9°
Symbol Regen
Feldkirch
2° / 9°
Symbol Regen

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
283.693 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
209.763 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
188.760 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
961 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
961 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
854 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Nachspiel vor Gericht
Bekannte in Annonce als Sex-Arbeiterin angepriesen
„Wollte Respekt“
Messerattacke am Friedhof: 19-Jähriger vor Gericht
Miese Masche
Telefonbetrüger ergaunerte über 500.000 Franken
Rädler nach Gold
„Viel durchgemacht, da war der Traum kurz weg“
Claudia Gamon:
„Gemeindefusionen dürfen kein Tabu mehr sein“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf