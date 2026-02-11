Bekannte in Annonce als Sex-Arbeiterin angepriesen

Angeklagter erschien nicht

Weshalb die Frau 3000 Euro Schmerzensgeld für ihr Ungemach geltend macht. Richter Alexander Wehinger spricht ihr das am Dienstag am Landesgericht Feldkirch allerdings nicht zu. Denn der sechsfach Vorbestrafte, zu dem sie seit drei Jahren keinen Kontakt mehr hat, ist erst gar nicht zur Verhandlung erschienen. Ein Urteil in Abwesenheit gibt es trotzdem. Der Schuldspruch ergeht wegen Belästigung und Betrugs: fünf Monate Haft auf Bewährung und 5400 Euro Geldstrafe.