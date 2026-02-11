Bekannte in Annonce als Sex-Arbeiterin angepriesen

War das von einem 29-Jährigen geschaltete Inserat im „Ländle Anzeiger“ ein Racheakt oder ein geschmackloser Scherz? Diese Frage galt es am Dienstag im Prozess am Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg zu klären.
Noch heute leidet die 24-Jährige unter der öffentlichen Bloßstellung ihrer Person. Der 29-jährige Bekannte der Familie hatte im Jahr 2025 im „Ländle Anzeiger“ ein Inserat aufgegeben und darin die Frau als Sex-Arbeiterin angeboten.
Die Annonce zierte ein Foto des Opfers, das der Angeklagte vom öffentlich zugänglichen Instagram-Account der 24-Jährigen gestohlen hatte. Darunter stand ihre vermeintliche Telefonnummer zur Kontaktaufnahme. Als die junge Frau und Mutter eines kleinen Mädchens plötzlich von mehreren Personen damit konfrontiert wird, fällt die Ahnungslose aus allen Wolken.
„Hatte zwei Wochen Panikattacken“
„Die hatten mir das Inserat gezeigt. Da bekam ich natürlich Druck von meiner Familie, weil ich doch auch Mutter bin“, erzählt die Gedemütigte im Prozess. Die Frau meldet sich bei der Zeitung und erstattet daraufhin Anzeige. Wie sich herausstellte, hatte der Mann seine eigene Telefonnummer angegeben. Ein potenzieller Kunde überwies dem Betrüger sogar 50 Euro. „Ich hatte zwei Wochen Panikattacken.“
Angeklagter erschien nicht
Weshalb die Frau 3000 Euro Schmerzensgeld für ihr Ungemach geltend macht. Richter Alexander Wehinger spricht ihr das am Dienstag am Landesgericht Feldkirch allerdings nicht zu. Denn der sechsfach Vorbestrafte, zu dem sie seit drei Jahren keinen Kontakt mehr hat, ist erst gar nicht zur Verhandlung erschienen. Ein Urteil in Abwesenheit gibt es trotzdem. Der Schuldspruch ergeht wegen Belästigung und Betrugs: fünf Monate Haft auf Bewährung und 5400 Euro Geldstrafe.
