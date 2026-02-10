Der Epiq: Skodas Einstieg in die Elektrowelt

Skoda bringt im Mai sein elektrisches Einstiegsmodell auf den Markt. Der kleine Crossover Epiq ist Teil der E-Offensive im Volkswagen-Konzern, teilt sich die Technik mit VW ID.Cross, ID.Polo und Cupra Raval. Die Preise sollen im Bereich von 26.000 Euro starten. Nun zeigt sich das dritte E-Auto der tschechischen Marke erstmals auf der Straße – zunächst aber noch in Tarn-Folierung.