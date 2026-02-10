Der Epiq: Skodas Einstieg in die Elektrowelt

Mit dem kompakten Elroq hat Skoda einen E-Auto-Bestseller im Programm. Nun kommt dessen kleiner Bruder.
Skoda bringt im Mai sein elektrisches Einstiegsmodell auf den Markt. Der kleine Crossover Epiq ist Teil der E-Offensive im Volkswagen-Konzern, teilt sich die Technik mit VW ID.Cross, ID.Polo und Cupra Raval. Die Preise sollen im Bereich von 26.000 Euro starten. Nun zeigt sich das dritte E-Auto der tschechischen Marke erstmals auf der Straße – zunächst aber noch in Tarn-Folierung.
Mit 4,17 Metern Länge ist der Epiq zwar rund sieben Zentimeter kürzer als der konventionell motorisierte Skoda Kamiq, bietet mit 475 Litern aber den deutlich größeren Kofferraum. Die Batterie im Boden sorgt zudem für eine leicht erhöhte Sitzposition.
Die neue MEB21-Plattform setzt auf Frontantrieb, kompakte Aggregate und eine integrierte Batterie. Außerdem bietet sie erstmals im VW-Konzern die Möglichkeit zum Ein-Pedal-Fahren. Im Cockpit setzt Skoda auf ein aufgeräumtes Layout mit 13 Zoll großem Zentraldisplay und echten Tasten für Fahrmodi und Klimafunktionen.
Zum Marktstart lässt sich zunächst nur der Epiq 55 bestellen. 155 kW/211 PS stark, mit 290 Newtonmeter Drehmoment und einer Nickel-Mangan-Kobalt-Batterie markiert er die Topversion. Von den 55 kWh des Akkus lassen sich 51,7 kWh nutzen, was nach WLTP für bis zu 430 Kilometer reichen soll.
Im November schieben die Tschechen die schwächeren Versionen 35 mit 85 kW/115 PS und 40 mit 99 kW/135 PS nach. In ihrem Boden sitzt eine günstigere LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat). Der 37 kWh große Akku ist offiziell für 315 Kilometer gut.
An Wallbox und Wechselstromladern laden beide Batterietypen mit 11 kW. Am Schnelllader sind je nach Version 50, 90 oder 125 kW möglich. Die leistungsstärkste Version kann in nur 23 Minuten von 10 auf 80 Prozent Kapazität geladen werden.
