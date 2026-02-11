Mullah-Regime spielt auf Zeit

Diese Chuzpe muss man haben! Irans Mullah-Regime pfeift aus dem letzten Loch, ist von einem US-Militäraufmarsch umzingelt – und stellt Forderungen an die USA! Verhandlungen ja, aber nicht über die Urananreicherung, nicht über die Raketenrüstung und auch gar keine echten Verhandlungen, sondern nur Saal neben Saal über einen Vermittler im Oman.
Mit Fake-Verhandlungen will das Regime Zeit gewinnen – bis die USA das sogenannte „Momentum“ für einen Militärschlag verlieren oder Trump das Interesse an diesem Thema verloren hat und sich wieder einer anderen Krawall-Inszenierung zuwendet. Dahinter steckt die Kunst der Diplomatie: Seit 3000 Jahren sind die Perser die raffiniertesten Diplomaten der Welt, während die US-Diplomatie nach 250 Jahren noch immer in den Kinderschuhen steckt. US-Chefdiplomaten sind heute ein Immobilienhai aus der New Yorker Bronx und ein Schwiegersohn. Dieses Team hat sich schon zum Thema Russland und Nahost an der Nase herumführen lassen.
Der einzige Erfolg bisher dieses Verhandlungsteams: Es macht vergessen, dass Trump die Demonstranten im Iran ermuntert hatte: „Hilfe ist unterwegs!“ Hilfe ist aber nicht gekommen, und die Demonstranten rannten in das Feuer der Revolutionsgarden. Die Bilanz des Rekord-Massakers: bis zu 30.000 Tote.
Dafür hat US-Präsident Trump sich den Blut-Orden des Ayatollah Khamenei verdient.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.