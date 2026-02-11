Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Mullah-Regime spielt auf Zeit

Kolumnen
11.02.2026 05:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone": Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz
Diese Chuzpe muss man haben! Irans Mullah-Regime pfeift aus dem letzten Loch, ist von einem US-Militäraufmarsch umzingelt – und stellt Forderungen an die USA! Verhandlungen ja, aber nicht über die Urananreicherung, nicht über die Raketenrüstung und auch gar keine echten Verhandlungen, sondern nur Saal neben Saal über einen Vermittler im Oman.

Mit Fake-Verhandlungen will das Regime Zeit gewinnen – bis die USA das sogenannte „Momentum“ für einen Militärschlag verlieren oder Trump das Interesse an diesem Thema verloren hat und sich wieder einer anderen Krawall-Inszenierung zuwendet. Dahinter steckt die Kunst der Diplomatie: Seit 3000 Jahren sind die Perser die raffiniertesten Diplomaten der Welt, während die US-Diplomatie nach 250 Jahren noch immer in den Kinderschuhen steckt. US-Chefdiplomaten sind heute ein Immobilienhai aus der New Yorker Bronx und ein Schwiegersohn. Dieses Team hat sich schon zum Thema Russland und Nahost an der Nase herumführen lassen.

Der einzige Erfolg bisher dieses Verhandlungsteams: Es macht vergessen, dass Trump die Demonstranten im Iran ermuntert hatte: „Hilfe ist unterwegs!“ Hilfe ist aber nicht gekommen, und die Demonstranten rannten in das Feuer der Revolutionsgarden. Die Bilanz des Rekord-Massakers: bis zu 30.000 Tote.

Dafür hat US-Präsident Trump sich den Blut-Orden des Ayatollah Khamenei verdient.

