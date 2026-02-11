Mullah-Regime spielt auf Zeit

Mit Fake-Verhandlungen will das Regime Zeit gewinnen – bis die USA das sogenannte „Momentum“ für einen Militärschlag verlieren oder Trump das Interesse an diesem Thema verloren hat und sich wieder einer anderen Krawall-Inszenierung zuwendet. Dahinter steckt die Kunst der Diplomatie: Seit 3000 Jahren sind die Perser die raffiniertesten Diplomaten der Welt, während die US-Diplomatie nach 250 Jahren noch immer in den Kinderschuhen steckt. US-Chefdiplomaten sind heute ein Immobilienhai aus der New Yorker Bronx und ein Schwiegersohn. Dieses Team hat sich schon zum Thema Russland und Nahost an der Nase herumführen lassen.