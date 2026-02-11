Landesrat platzt nun wegen Wartezeiten der Kragen

Die Patientin, bei der akute Blutarmut diagnostiziert worden war, musste sieben Stunden im Gmünder Spital auf den Transfer ins Krankenhaus Zwettl warten. Denn der bereits um 13 Uhr georderte Krankentransport traf erst gegen 20 Uhr ein und brachte die 93-Jährige zur dringend benötigten Behandlung mit Blutkonserven.