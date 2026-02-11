Die Band Frevd verarbeitet musikalisch ihre Träume

Dabei wurde nichts dem Zufall überlassen, hinter jedem Schritt stecken viele Gedanken, so auch hinter dem Bandnamen. Psychoanalytiker Sigmund Freud wird hier als Grundidee eingesetzt, aber keineswegs kopiert: „Es ist nicht unser Ziel, dass wir reproduzieren, was Freud geschaffen hat“, betont der „Doktor“, der auch der Sänger ist. Man wolle die Gedankenwelt rund ums Bewusstsein und Träume „künstlerisch verarbeiten“. Dabei stellen Frevd auch das Thema mentale Gesundheit in den Vordergrund. Es gehe um Reflexion, das Ich, und darum, „die Angst vor der Dunkelheit“ zu verlieren.