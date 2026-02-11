Vorteilswelt
ESC-Vorentscheid

Die Band Frevd verarbeitet musikalisch ihre Träume

Unterhaltung
11.02.2026 05:00
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Inspiriert von Sigmund Freud will eine fünfköpfige Band beim ESC zeigen, was sie draufhaben. Mit ihrem durchdachten Auftreten verbinden sie Heavy Rock mit Philosophie – und stellen die Persönlichkeiten der Bandmitglieder bewusst in den Hintergrund. 

0 Kommentare

Wenn Frevd von sich spricht, dann klingt das weniger nach klassischer Band-Story und mehr nach Konzeptkunst: eine eigene Welt, ein eigener „Doktor“ als Sprachrohr, die Identitäten der Bandmitlieder hinter Masken verborgen. Genau damit mischt die fünfköpfige Band nun den österreichischen ESC-Vorentscheid auf. Mit dem Song „Riddle“ treten Frevd bei „Vienna Calling“ (20.2., 20.15 Uhr, ORF 1) an und bringen einen Sound mit, der nicht alltäglich ist.

Die Wiener Band Frevd stellt mentale Gesundheit in den Vordergrund.
Die Wiener Band Frevd stellt mentale Gesundheit in den Vordergrund.(Bild: Imre Antal)

Der Weg dorthin begann unspektakulär, und gleichzeitig wie ein Wink des Schicksals. Frevd wurden von einem Scout angesprochen, mit der Frage, ob sie sich bewerben wollen. Die Antwort: „Da müssen wir auf jeden Fall mitmachen, let’s go.“ Die Freunde haben schon lange mit dem Gedanken gespielt, gemeinsam Musik zu machen, der ESC war nun „der perfekte Moment“, um das Projekt wirklich zu starten.

Dabei wurde nichts dem Zufall überlassen, hinter jedem Schritt stecken viele Gedanken, so auch hinter dem Bandnamen. Psychoanalytiker Sigmund Freud wird hier als Grundidee eingesetzt, aber keineswegs kopiert: „Es ist nicht unser Ziel, dass wir reproduzieren, was Freud geschaffen hat“, betont der „Doktor“, der auch der Sänger ist. Man wolle die Gedankenwelt rund ums Bewusstsein und Träume „künstlerisch verarbeiten“. Dabei stellen Frevd auch das Thema mentale Gesundheit in den Vordergrund. Es gehe um Reflexion, das Ich, und darum, „die Angst vor der Dunkelheit“ zu verlieren.

Auch optisch hat die Band ein klares Alleinstellungsmerkmal. Mit ihren Masken wollen sie Menschen dazu animieren, sich selbst in der Figur und dem Konzept wiederzufinden. Die Bandmitglieder sollen hier bewusst in den Hintergrund rücken, auch ihre Namen verraten sie nicht.

Der „Doktor“ im Gespräch mit „Krone“-Redakteurin Patek.
Der „Doktor“ im Gespräch mit „Krone“-Redakteurin Patek.(Bild: Imre Antal)

Ihr Song „Riddle“ verkörpert das Gesamtkonzept: „Musikalisch haben wir versucht, einfach alles zu vereinen, was uns ausmacht“. Fans können sich auf Rock, aber auch fesselnde Melodien und Emotionen freuen. Das Lied erscheint am 13. Februar. Am Tag davor wird erstmals das Musikvideo gezeigt.

Die politischen Diskussionen rund um den ESC wurden zwar verfolgt, stünden aber für Frevd keineswegs im Vordergrund: „Uns geht es darum, Menschen zu bewegen.“

