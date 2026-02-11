Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

SPÖ vor dem großen Umbruch? Eine fade Prognose

Innenpolitik
11.02.2026 05:00
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Die Woche gehört der SPÖ. Zeitungen, Magazine, digitale Medien und Fernsehen gehen über mit Spekulationen, ob Babler gehen muss und Christian Kern kommt.

In der SPÖ wünschen sich das einige laut und noch sehr viele mehr leise.

Sie wünschen sich das, weil mit Bablers Sturz die Hoffnung verbunden wird, dass es mit der Sozialdemokratie dann auch wieder aufwärts gehen könnte.

Diesen Wunsch nach Erfolg durch Veränderung kann man gut verstehen.

Aber selbst wenn Kern käme: Was könnte der Ex-Kanzler wirklich tun?

Als Vize von Bundeskanzler Christian Stocker sich mit Bablers Zuständigkeiten Sport, Kultur, Medien und Wohnen begnügen? So würde Kern das Ruder in Partei und Regierung wohl kaum herumreißen.

Oder statt Markus Marterbauer, dem einzigen beliebten SPÖ-Minister, die Finanzen übernehmen? Das brächte keinen Applaus.

Oder das Ressort vom freundlichen, aber farblosen Infrastrukturminister Peter Hanke übernehmen? Das würde man in Hankes politischer Heimat, dem roten Wiener Rathaus, gar nicht gerne sehen.

Schließlich könnte Kern natürlich auch noch die ÖVP provozieren und rasch Neuwahlen ansteuern?

Und dann?

Ein großer Sieg der SPÖ wirkt aus heutiger Sicht unwahrscheinlich. Man müsste sich also wieder irgendwie mit Christian Stocker arrangieren, wenn die ÖVP nicht ohnehin gleich ihr Heil in einer Partnerschaft mit der FPÖ sucht.

Daher wird alles so bleiben, wie es jetzt ist.

Folgen Sie uns auf