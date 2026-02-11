„Nach Adam Riese künftig weniger Geschäftsführer“

Landesrat platzt nun wegen Wartezeiten der Kragen
Bei Krankentransporten
Der Umbau ihres „Ressort-Imperiums“ durch Wiens SPÖ-Stadträtin Barbara Novak schreitet munter voran. Ein Aspekt bleibt aber Verschlusssache.
Wenn von der Wien Holding die Rede ist, dann unterschätzen Außenstehende oft, was für ein Machtapparat dieses Konzern-Konglomerat ist. 75 Unternehmen, 3800 Mitarbeiter, 793 Millionen Euro Umsatz, 408 Millionen Euro Investitionsvolumen, ganz viele prestigeträchtige Top-Jobs – und alles im Eigentum der Stadt Wien. Politisch verantwortlich: seit der Wahl Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ).
