„Nach Adam Riese künftig weniger Geschäftsführer“

Wenn von der Wien Holding die Rede ist, dann unterschätzen Außenstehende oft, was für ein Machtapparat dieses Konzern-Konglomerat ist. 75 Unternehmen, 3800 Mitarbeiter, 793 Millionen Euro Umsatz, 408 Millionen Euro Investitionsvolumen, ganz viele prestigeträchtige Top-Jobs – und alles im Eigentum der Stadt Wien. Politisch verantwortlich: seit der Wahl Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ).