Die „Krone“ erklärt den Style der Sharon Stone

Dass ein überschlagenes Bein zur berühmtesten Filmszene der 90er wurde und bis heute als Markenzeichen von Sharon Stone gilt, hätte wohl niemand gedacht – wahrscheinlich nicht einmal sie selbst. Umso passender, dass ausgerechnet die „Basic Instinct“-Ikone zum Wiener Opernball eingeladen wurde. Mit 67 Jahren wirkt sie erstaunlich zeitlos, nur ein paar feine Fältchen sind hier und da zu sehen.