Die „Krone“ erklärt den Style der Sharon Stone

Ob roter Teppich oder Opernball: Sharon Stone gilt seit Jahrzehnten nicht nur als Hollywood-Ikone, sondern auch als modisches Stilvorbild. Warum ihre Looks nie laut, aber immer wirkungsvoll sind, haben wir genauer analysiert.
Dass ein überschlagenes Bein zur berühmtesten Filmszene der 90er wurde und bis heute als Markenzeichen von Sharon Stone gilt, hätte wohl niemand gedacht – wahrscheinlich nicht einmal sie selbst. Umso passender, dass ausgerechnet die „Basic Instinct“-Ikone zum Wiener Opernball eingeladen wurde. Mit 67 Jahren wirkt sie erstaunlich zeitlos, nur ein paar feine Fältchen sind hier und da zu sehen.
Zeitloser Stil
Modisch war sie schon immer eine Erscheinung. Egal, ob glamouröses Abendkleid, reduzierter Streetstyle oder der Animal-Print-Anzug bei der Pressekonferenz des Schaumrollenkönigs (gegessen hat sie übrigens noch keine – Gluten verträgt sie nicht). Wenig Aufwand, keine modische Hektik, alles sitzt, ohne nach Aufmerksamkeit zu schreien. Diese Lässigkeit ist kein Zufall, sondern Teil ihres Stils.
Wie heißt es so schön: Alter ist ja nur eine Zahl. Mit fast 70 sieht Stone fitter denn je aus. Sie setzt auf gesunde Ernährung und Sport.
Hommage an Valentino
Beim Opernball wird Stone einen Vintage-Ballrock von Valentino tragen, welchen der Designer vor Jahren für sie entworfen hat. Der von klimt-inspirierte Stoff ist eine Hommage an den verstorbenen Modeschöpfer und Ausdruck ihrer persönlichen Vorliebe für die Kunst.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.