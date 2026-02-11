Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Opernball-Gast

Die „Krone“ erklärt den Style der Sharon Stone

Adabei Österreich
11.02.2026 05:00
Die „Basic Instinct“-Ikone wird am 68. Opernball teilnehmen.
Die „Basic Instinct“-Ikone wird am 68. Opernball teilnehmen.(Bild: APA/Etienne Laurent / AFP)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Ob roter Teppich oder Opernball: Sharon Stone gilt seit Jahrzehnten nicht nur als Hollywood-Ikone, sondern auch als modisches Stilvorbild. Warum ihre Looks nie laut, aber immer wirkungsvoll sind, haben wir genauer analysiert.

0 Kommentare

Dass ein überschlagenes Bein zur berühmtesten Filmszene der 90er wurde und bis heute als Markenzeichen von Sharon Stone gilt, hätte wohl niemand gedacht – wahrscheinlich nicht einmal sie selbst. Umso passender, dass ausgerechnet die „Basic Instinct“-Ikone zum Wiener Opernball eingeladen wurde. Mit 67 Jahren wirkt sie erstaunlich zeitlos, nur ein paar feine Fältchen sind hier und da zu sehen.

Hier 2025 bei den 82. Golden Globes in Beverly Hills und Donnerstag schon in der Staatsoper.
Hier 2025 bei den 82. Golden Globes in Beverly Hills und Donnerstag schon in der Staatsoper.(Bild: Getty Images/Alberto Rodriguez/GG2025)

Zeitloser Stil
Modisch war sie schon immer eine Erscheinung. Egal, ob glamouröses Abendkleid, reduzierter Streetstyle oder der Animal-Print-Anzug bei der Pressekonferenz des Schaumrollenkönigs (gegessen hat sie übrigens noch keine – Gluten verträgt sie nicht). Wenig Aufwand, keine modische Hektik, alles sitzt, ohne nach Aufmerksamkeit zu schreien. Diese Lässigkeit ist kein Zufall, sondern Teil ihres Stils.

Sharon Stone – Was sie außerdem besonders macht

  • Während sie früher Extensions trug, setzt Stone heute auf kurze, selbstbewusste Frisuren.
  • Nicht nur der berühmte Bein-Überschlag ist ihr Markenzeichen. In Sachen Make-up setzt sie seit Jahren auf roten Lippenstift.

  • Wie heißt es so schön: Alter ist ja nur eine Zahl. Mit fast 70 sieht Stone fitter denn je aus. Sie setzt auf gesunde Ernährung und Sport.

  • Accessoires setzt die Schauspielerin bewusst sparsam ein. Funkeln darf es – aber nie zu aufdringlich.
Stone überraschte Gastgeber und Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer sowie Starkoch Johann Lafer ...
Stone überraschte Gastgeber und Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer sowie Starkoch Johann Lafer (re.): Sie esse keine Schaumrollen, weil sie eine Gluten-Unverträglichkeit hat.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Hommage an Valentino
Beim Opernball wird Stone einen Vintage-Ballrock von Valentino tragen, welchen der Designer vor Jahren für sie entworfen hat. Der von klimt-inspirierte Stoff ist eine Hommage an den verstorbenen Modeschöpfer und Ausdruck ihrer persönlichen Vorliebe für die Kunst.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Das Königshaus feiert Prinzessin Kates Geburtstag. Sie selbst meldete sich mit einem emotionalen ...
Berührende Botschaft
Kate an ihrem 44. Geburtstag „zutiefst dankbar“
Der Leiter der Lungenklinik am Rikshospitalet, Chefarzt Are Martin Holm, der Mette-Marit ...
Sorge um Prinzessin
Mettes Arzt: „Diese Krankheit kann tödlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
283.693 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
209.763 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
188.760 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
961 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
961 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
854 mal kommentiert
Mehr Adabei Österreich
Opernball-Gast
Die „Krone“ erklärt den Style der Sharon Stone
Krone Plus Logo
Nachfolge gesichert
Alle wollen jetzt der neue Richard Lugner sein
Opernball 2026
Martina Reuter beendet Verwirrspiel um Ballkleid
US-Star im Innviertel
Stone schwärmt für Schnitzel – aber mit Kraut!
Blumenmeer
Die Oper wird zum schönsten Ballsaal des Landes
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf