Olympia im Ticker

Freestyle: Buckelpiste der Damen ab 14.15 Uhr LIVE

Olympia
11.02.2026 05:05
Avital Carroll
Avital Carroll(Bild: AP/Lindsey Wasson)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ski-Freestyle: Der Buckelpisten-Bewerb der Damen steht auf dem Programm. Wir berichten live ab 14.15 Uhr – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Österreichs Buckelpisten-Duo hat den ersten Qualifikationslauf für das Finale am Mittwoch außerhalb der direkten Aufstiegsplätze abgeschlossen. Avital Carroll schrammte als Elfte an den notwendigen Top Ten vorbei, Katharina Ramsauer belegte Platz 23. Beide haben am Mittwoch noch eine zweite Chance. Im zweiten Qualifikationslauf werden ohne die Top zehn des Vortages weitere zehn Plätze für die danach ausgefahrene Medaillenentscheidung vergeben.

